Empleados de San Felipe protestan frente a Finanzas

Tegucigalpa – Un grupo de empleados del Hospital San Felipe protestan este martes frente a la Secretaría de Finanzas, por la falta de pago de salarios.

Según los empleados, llevan siete meses sin recibir su sueldo mensual.

Los empleados portan pancartas y gritan consignas como parte de las medidas de presión para que les paguen sus sueldos.

Los manifestantes se han declarado en calamidad doméstica ante la falta de su sueldo.

Los protestantes señalaron que esperan respuestas favorables.

“Ya no los quieres dar fiado, no tenemos cómo pagar los servicios públicos, ya no se puede estirar más la faja, necesitamos respuestas”, manifestó uno de los empleados afectados.

