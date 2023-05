El Narcisismo y su impacto en las personas que nos rodean

Chasty Fernández López

El narcisismo es un trastorno de personalidad en el que una persona tiene un sentido exagerado de su propia importancia, una necesidad constante de atención y admiración, y una falta de empatía hacia los demás. Pueden parecer arrogantes, egocéntricos, manipuladores y desconsiderados con las necesidades de los demás, lo que supondría un grave problema en cualquier tipo de relación saludable. El narcisista no está enfermo, no tiene dañada ninguna de sus capacidades o facultades mentales. Sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal y el daño que le produce a aquellas personas dentro de su círculo de vida, a través de sus mentiras, traiciones, abusos y manipulaciones. Pueden ser muy persuasivos y convencer a su pareja de que sus necesidades son las más importantes. Suelen ser muy críticos con su pareja y llegan a ridiculizar o humillar en público. Tienen expectativas poco realistas de su pareja, como exigir que siempre estén disponibles para ellos o que hagan sacrificios significativos para satisfacer sus necesidades. Es común que la pareja se sienta emocionalmente agotada e insegura. Pueden sentirse menospreciados y cuestionar su propia autoestima, ya que el narcisista constantemente busca hacerles sentir que no son lo suficientemente buenos. Al padecer este tipo de trato, muchas personas pueden acabar experimentando efectos en sus vidas. Algunos de los más comunes son los siguientes: ansiedad, depresión, pérdida de la autoestima, hábitos autodestructivos.

Ahora, la gran pregunta: ¿Cómo se puede curar el narcisismo? El tratamiento para el trastorno narcisista de la personalidad (NTP) se centra en la psicoterapia y puede ayudar con lo siguiente: Aprender a relacionarte mejor con los demás para que tus relaciones sean más estrechas, agradables y gratificantes; Comprender el origen de tus emociones y lo que te impulsa a competir, a desconfiar de los demás y a despreciar a otras personas y posiblemente a ti mismo. El objetivo es ayudar a aceptar responsabilidades y aprender a aceptar y mantener relaciones personales reales y trabajar en conjunto con las personas que están en tu vida. Reconocer y aceptar tus capacidades, habilidades y potencial reales para poder tolerar las críticas o los fracasos. Aumentar la capacidad de comprender y controlar los sentimientos. Aprender a fijar y aceptar metas que se pueden alcanzar, en lugar de desear otras que no son realistas. Si deseas saber más sobre lo que sucede a nivel neuronal cuando intentas cambiar un hábito, te invito a leer mi próximo artículo

Por más vidas sanas, felices y en armonía.