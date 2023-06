El Diputado Rasel Tomé, y la falsedad de sus planteamientos.

La socióloga Julieta Castellanos.

Diputado Tomé, sus dichos no se convierten en verdaderos solo porque Usted los diga. Usted, está obligado a demostrar la veracidad de sus planteamientos. Y Le expreso, que, debido a su alta investidura, no me es cómodo demostrarle que no habla con la verdad.



Usted ha dicho que la PAA sacó de la matrícula de la UNAH a más 20 mil estudiantes. Nada más falso. Recibí la UNAH en abril de 2009, ese año la matrícula fue de 66,026 estudiantes, y cuando terminé mi periodo rectoral era de 90,385, un incremento de 24,359 matriculados. El ascenso vertiginoso nos llevó a ampliar los

espacios para la docencia e investigación en todos los Campus; probablemente los conflictos del año 2016 explican el estancamiento del año 2017.

Y, por si acaso se le ocurre decir que la UNAH no gradúa, me adelanto con la información de la figura 2, donde las graduaciones pasaron de 4,493 en 2009 a 7,341 en 2015, con un descenso para los dos años siguientes, probablemente producto de la cancelación del Segundo Período Académico el año 2016, que retrasó la graduación de cienes de estudiantes los años siguientes.





Usted se define demócrata, yo digo que no lo es. Usted es hijo de las huestes del Frente Unido Universitario Democrático (FUUD) en el que se formó, allí nació políticamente, y creció en sus entrañas.



Lo conocí como presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, gobierno FUUD, al final del siglo XX. Cuando lo vi el 23 de enero del año 2022, saltando por sobre los diputados para irse a los puños con sus colegas de partido, recordé aquella reunión del Claustro Pleno Universitario de 1998/99, donde se aprobaba el presupuesto de la UNAH, yo representaba al Claustro de Profesores del CUEG, era rectora la Dra. Ana Belén Castillo, Usted se fue a los puños con la otra facción frentista, inclusive se creyó que iban a sacar las pistolas, a la usanza de aquella época. Y ese día de enero 2022 pensé, no ha cambiado mucho desde aquellos años.

Es un fracaso de este país que ni el sistema educativo ni el sistema político haya formado demócratas.



Ustedes los políticos dicen que defienden lo público, y que trabajan para los pobres. Mi conclusión es que tienen como modus vivendi hablar de la defensa de lo público y de los pobres. Pero en esencia debilitan lo público para fortalecer lo privado.



Y segura estoy que Usted y todos los diputados y los políticos, y los funcionarios han enviado a sus hijos a las instituciones educativas privadas, donde estudian los hijos de la burguesía y de los oligarcas que Ustedes atacan con odio; y, es absolutamente razonable que los envíen a estudiar con las elites, y también es legítima la aspiración de que sus hijos se vayan a Harvard, el MIT, Stanford, Oxford, Cambridge… Pero no hay coherencia entre el discurso político para cazar votos, y sus prácticas de vida privada.



No creo que sea de su interés saber, porque no ayuda a sus propósitos, pero fue un logro importante que entre el año 2010 y el 2017 -mi periodo de gestión- el presupuesto para becas de grado pasó de 12.0 millones a más de 60.0 millones de Lempiras; y como trabajamos para fortalecer la educación pública, 16 meses

después que terminó mi periodo, la UNAH recibió acreditación Institucional de las universidades francesas, HCERES. Un logró del trabajo continuo y perseverante de todo un equipo, que continuó después de mi salida.



Diputado Rasel Tomé, para que hablé con información solo hay que entrar al sitio www.unah.edu.hn y luego buscar los enlaces de su interés.

Saludos cardiales