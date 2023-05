EEUU: Otra repetición electoral Trump y Biden, que no despierta entusiasmo, si incertidumbre

Análisis de Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM), para “La Tribuna” y “Proceso Digital” de Tegucigalpa. Y para “El País”, en San Pedro Sula (Honduras).

Un mano a mano que echa chispas

AGM: Jacobo, te invito a que analicemos las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 2024, pero con un enfoque muy crítico . Los dos podemos votar, pero ante la misma opción del 2020, pocas ganas dan para hacerlo y no seremos los únicos. Me temo que muchos electores votarían por “el menos malo”. ¿Tu qué piensas?

JG: Así como veo las cosas, por el momento, porque en la política las cosas pueden cambiar en cualquier momento, todo parece apuntar a una repetición de las elecciones presidenciales del 2020. Aunque Donald Trump sigue insistiendo, sin tener prueba alguna, que le robaron las elecciones. Así como andan las cosas, todo apunta a un segundo duelo entre un demócrata de 82 años y un adversario republicano de 78 años de vida.

AGM: Y si Donald Trump supera las primarias de su partido, el republicano que controla, tendríamos el caso inédito de un aspirante a la Casa Blanca por tercera vez con un historial sorprendente: dos veces acusado de destitución cuando era presidente (“impechment”) y una vez procesado judicialmente (“por supuestos abusos sexuales y financieros.)

JG: No cabe dudas que Trump tiene que superar esos múltiples obstáculos legales. Pero hemos visto a lo largo de muchas décadas, que el magnate de bienes y raíces tiene más vidas que un gato, que siempre sale avante, pues supuestamente tiene nueve vidas. El cuenta con una batería de abogados famosos para salir avante, pero también ha contado con otros, como Rudy Giuliani, que le hicieron más mal que bien. Por otra parte, los republicanos del Congreso quieren que se lleve a juicio al hijo del presidente, Hunter Biden, que también está enfrentando una serie de acusaciones, que si no las supera en los tribunales antes de las elecciones, podría afectar la reelección de su padre.

AGM: Y Trump aún tiene pendiente tres juicios importantes: Por incitar al asalto al Congreso el 6 de enero de 2021, por pretender que le adjudicaran ilegalmente 11,780 votos para ganar el estado de Georgia en 2020 y por la apropiación indebida de documentos secretos oficiales en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

AGM: Es necesario aclarar que a Trump, que nunca ha reconocido su derrota electoral en 2020, estos juicios pendientes no le impiden presentarse como candidato a la reelección

JG: Veremos que pasa en los tribunales y si Trump sale ileso, algo que está por verse. Mientras tanto, él aventaja a sus rivales republicanos que buscan la candidatura presidencial de su agrupación política en lo que las recientes encuestas que están apareciendo recientemente muestran a Trump con clara ventaja sobre sus rivales.

El presidente Joe Biden se presenta a la reelección. (Foto Yuri Gripas-EFE-EPA).

AGM: Jacobo: Eso es lo negativo de Trump. Y lo de Biden, evidentemente, es su edad, actualmente de 80 años. Es el mandatario americano que tiene el récord Guinness a la persona más vieja en ser elegida, el 20 de enero de 2021, a la edad de 78 años y 61 días. La prensa ha destacado sus despistes en sus discursos y desorientaciones al caminar.

AGM: ¿Crees que su edad puede ser un factor muy negativo en las próximas elecciones del 2024?

JG: Si, creo que para muchos la edad es un factor importante en el caso de Biden, pero no pienso que la edad de Trump molestará a sus seguidores o algunos independientes. Pero todavía quedan un año y medio hasta las elecciones de noviembre del 2024 y pueden haber alteraciones en la salud de ambos contendientes así que esperemos y veamos cómo marcha la salud de cada uno de ellos.

AGM: Biden parece no tener un rival serio en las primarias demócratas, aunque creo que no podemos ignorar la candidatura de Robert Kennedy JR, hijo de Robert F. Kennedy, ex senador y ex Fiscal General, asesinado en 1968.

JG: No creo que la candidatura de Robert Kennedy JR, puede ser un reto serio para Biden, pues el apellido Kennedy está siendo usado por el sobrino del expresidente e hijo del fiscal general cuando John F. Kennedy era el presidente, que fue asesinado en 1963, mientras que su padre Robert fue asesinado en 1968 en California. El historial de este Kennedy está plagado de pensamientos desacertados y fuera de la corriente normal.

AGM: Jacobo, por el lado republicano, ¿crees que Ron DeSantis, gobernador de Florida, puede ser un rival serio para Trump en las primarias del partido? ¿Estas de acuerdo en que DeSantis es más “trumpista” que el propio Trump?

3- El ex presidente Donald Trump quiere regresar a la Casa Blanca. ( Foto Stefani Reynolds-EFE-POOL).

JG: En lo que se refiere a DeSantis, el puede ser un fuerte rival de Trump pero últimamente ha estado metiendo la pata logrando que el congreso estatal, que el domina totalmente, este pasando leyes polémicas que él les presenta y que no han sido muy bien recibidas. Además de que él se cree otro Trump, pero no lo es. Eso no quiere decir que hay que descartarlo como posible candidato republicano, pero tiene que corregir su actual estrategia.,

AGM: ¿Cuál es Jacobo tu análisis final sobre esta posible y futura contienda electoral Biden-Trump? Por qué todo puede cambiar para entonces, especialmente por el lado republicano.

JG: Tenemos que esperar y ver como cantan los gallos al amanecer, pero si las condiciones se dan tendremos una pelea de boxeo presidencial entre estos dos pugilistas políticos. Y no me extrañaría que Trump salga nuevamente diciendo antes de los comicios presidenciales que si él no gana es debido a que nuevamente le robaron las elecciones: Pero si sigue con su previo cuento inventado, no creo que le prestarían mucha atención.

AGM: Un sondeo del Washington Post-ABC News, indica que la popularidad de Biden ha bajado a un 36 por ciento, cuando en febrero era de un 42 por ciento. Y entre los republicanos, Trump tiene un 43 por ciento y DeSantis solo un 20 por ciento. Y en una contienda electoral, Trump le ganaría a Biden por 44 a 38 por ciento. Y DeSantis podría vencer al presidente en un margen de 42 a 37 por ciento, según esta encuesta