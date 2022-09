EEUU nombra ministra consejera en Nicaragua luego que rechazaran a embajador

Managua – Estados Unidos designó a Carla Fleharty como ministra consejera de su embajada en Nicaragua, luego que el Gobierno del presidente Daniel Ortega rechazara al diplomático Hugo Rodríguez como nuevo embajador estadounidense en Managua, como ha sido propuesto por la Casa Blanca.

La embajada estadounidense en Managua informó este jueves que Fleharty, una diplomática de carrera del Servicio Exterior de EEUU, asumió el cargo de ministra consejera en esa sede el 31 de agosto de 2022.

Anterior a su puesto actual, Fleharty se desempeñó como directora ejecutiva de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, indicó la delegación diplomática en una declaración.

Fleharty se incorporó al Departamento de Estado en 1999 y ha prestado servicio en el exterior en Yaundé, Londres, Dakar, Islamabad, Montevideo y Santiago, de acuerdo con la información.

Sus asignaciones en Estados Unidos incluyen puestos en el Centro de Operaciones, Oficina del Secretario, funcionaria encargada de Europa, asistente especial del Subsecretario de Diplomacia Pública y Asuntos Públicos y subdirectora del Centro Regional de la Florida, destacó.

Fleharty tiene una licenciatura en periodismo y comunicación de College of the Ozarks, una maestría en relaciones internacionales de Webster University, y una maestría en artes y ciencias militares de U.S. Army Command and General Staff College.

Está casada con Michael Fleharty y habla francés y español.

Nicaragua retiró beneplácito a nuevo embajador

El 28 de julio pasado, el Gobierno de Managua retiró el beneplácito concedido a Hugo Rodríguez como nuevo embajador de Estados Unidos en Nicaragua, tras su presentación ante el Senado estadounidense.

Horas antes, durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rodríguez había respondido a una pregunta del senador republicano Marco Rubio sobre si Nicaragua cumple los requisitos para seguir formando parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).

El diplomático respondió que «apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua. Sacar a Nicaragua del DR-Cafta es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que tenemos que considerar seriamente».

«Si me confirman, me comprometo a trabajar con la USTR (oficina del representante de comercio exterior) y otras agencias dentro del Gobierno de Estados Unidos, para evaluar todos los medios posibles para ejercer esa presión sobre Nicaragua», agregó Rodríguez.

Días después, el 2 de agosto, el presidente Ortega ratificó que no aceptarían a Rodríguez como embajador de EEUU en Managua.

Ortega confirmó que le habían otorgado el plácet a Rodríguez, pero que se lo retiraron luego de que «se soltara a hablar como que fuera un William Walker (filibustero estadounidense que intentó apoderarse de Centroamérica a mediados del siglo XIX) y que va a ser el gobernador de Nicaragua y que va a venir a acabar con el Gobierno de Nicaragua».

EEUU fue uno de los países que rechazó las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, en las que Ortega, próximo a cumplir 77 años, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, la principal fuente de remesas familiares y en los últimos cuatro años el destino más apetecido por los migrantes nicaragüenses. AG