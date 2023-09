EEUU: La incriminación a un senador latino por corrupción, es una vergüenza a la clase política americana

Mano a Mano periodístico entre dos veteranos. Por Jacobo Goldstein (JG) y Alberto García Marrder (AGM) Para “Proceso Digital” y “La Tribuna” en Tegucigalpa, Honduras. Y en San Pedro Sula, para “El País”.

AGM: Jacobo, estamos ante un caso casi grotesco de una supuesta corrupción al más alto nivel en el Congreso norteamericano, pendiente de un dictamen judicial final. La acusación (“indicment”) del Departamento de Justicia contra el hasta ahora poderoso senador demócrata Bob Menéndez de corrupción es apabullante y bien documentada. Se le acusa, “prácticamente”, de trabajar para el gobierno de Egipto desde su importante e influyente puesto de presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado. A cambio de 13 barras (o lingotes) de oro, casi medio millón de dólares en fajos de billetes que escondía en sobres en su casa en Nueva Jersey y un lujoso Mercedes Benz convertible para su esposa Nadine Arslanian (de origen libanés) , que también esta incriminada. ¿Cómo lo ves Jacobo?

El senador Bob Menéndez y su esposa Nadine Menéndez en un banquete en la Casa Blanca. (Foto White House Press-AP).

JG: Lo veo tristemente pues durante muchos años yo he creído que Menéndez era un buen senador, pero esta última noticia sobre su comportamiento me ha impactado, cómo debe impactar a todo mundo pues todo apunta a que ha cometido toda una serie de graves delitos federales y nacionales. Veremos qué sucederá cuando su caso vaya a los tribunales. Hace 10 años, él también fue acusado de delitos de corrupción, pero logró salir inocente cuando se celebró su juicio y el jurado no pudo dar un dictamen final. Esta vez, no veo cómo puede salir ileso debido a las pruebas que han logrado las investigaciones debidas.

AGM: Menéndez, de 69 años y nacido en Nueva York de padres inmigrantes cubanos, ha negado los cargos y ha insistido que es inocente, así como su esposa, que luchará para demostrarlo. Que todo se debe a “fuerzas ocultas” que “no aceptan que un latino, de origen humilde, pueda llegar a ocupar cargos importantes en el Congreso”.

AGM: Y si ha tenido que renunciar inmediatamente al liderazgo en el Comité, pero no como senador. A pesar de las incesantes peticiones de hasta de sus propios colegas senadores demócratas que le piden que renuncie.

AGM: Jacobo, ¿Cuáles son exactamente esos cargos contra Menéndez y la implicación de agentes pro-egipcios en este caso? ¿Además de corrupción, es también traición?

JG: Las pruebas señalan que él y su esposa recibieron fuertes sumas de dinero y lingotes de oro, que mantenían guardadas en su casa. Un lujoso Mercedes Benz y pagos a una hipoteca eran parte del botín que él y su esposa habían recibido por poner a la orden por toda una serie su puesto en el Senado. Para favorecer intereses políticos y económicos de tres individuos vinculados a Egipto que también se lucraban de los servicios que les prestaba Menéndez. Es ridículo que él diga que lo estaban atacando por ser latino, pues eso no tiene nada que ver.

Cuando el senador Bob Menéndez le pidió matrimonio a la libanesa Nadine Arslanian en la famosa banca que uso la Princesa Diana, sola ante el Templo de Taj Mahal, en la Ia India. (Foto Robert-Nadine- Youtube).

AGM: En este caso, me llama mucho la atención de su esposa, acusada formalmente también de corrupción y quien aparece como el “cerebro gris” de esta operación con Egipto, a través de tres agentes que ella conocía antes que su marido. Ella era la que reclamaba los sobornos, según la acusación, cuando los pagos mensuales se retrasaban. Y cuando, al fin, le llevaron a su casa el Mercedes Benz convertible de unos 60,000 dólares para contentarla, esta le envió un mensaje a su marido: “Mon amour, ya lo tenemos”.

JG: La evidencia está a la vista de todo mundo y repito que no veo que se logre salvar. El insiste en seguir fungiendo como senador y piensa buscar su reelección, pero creo que esta no se llevará a cabo. Y no le será fácil seguir como senador si es encontrado culpable en los tribunales antes de que termine su periodo legislativo en la cámara alta. Su esposa, y los tres individuos, no saldrán ilesos y de ser encontrados culpables, todos ellos pueden terminar encarcelados. Pero señalemos que se es inocente hasta que te encuentren culpable.

AGM: El Departamento de Justicia, con una orden judicial en mano, buscó pruebas en la casa del senador Menéndez y en los registros de sus ordenadores (computadoras) encontró una pregunta que hizo el senador a Google: “¿Cuándo vale una barra de oro de un kilo? La respuesta: unos 65,000 dólares.

JG: No cabe duda que sobran suficientes pruebas legítimas para que todos los involucrados sean encontrados culpables y debidamente castigados.

El lujoso Mercedes Benz convertible dado a Nadine Menéndez como parte de un soborno pagado por agentes pro-egipcios y valorado en unos 60,000 dólares.(Foto Departamento de Justicia- SDNY).

AGM: En caso que Menéndez tenga que renunciar como senador, tras un dictamen judicial de culpabilidad, ¿Cómo esa decisión podría afectar a la escasa mayoría que tienen los demócratas en el Senado?

JG: Definitivamente los demócratas necesitan contar con todos los escaños posibles, pues su ventaja en el Senado sobre los republicanos es mínima. Depende a quién nombraría en su lugar el actual gobernador de Nueva Jersey.

AGM: Jacobo, ¿crees que este caso de corrupción a este nivel tan alto en el Congreso podría dañar la imagen de los senadores y congresistas de origen latino? En la actualidad, son cuatro en el Senado y 47 en la Cámara de Representantes. En su mayoría, de origen cubano o mexicano.

JG: Estoy seguro que eso en ninguna forma dañará a los legisladores latinoamericanos que son miembros del Senado y la Cámara de Representantes, pues ninguno de ellos le ayudó a Menéndez a llevar a cabo sus múltiples operaciones turbias.