Domingo en Tegus: sin luz y con concentración política

Oscar Flores

Varias colonias en la zona sur de la capital estarán hoy sin energía eléctrica de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El Grinch trabaja en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y ha decidido amargarles la vida a miles de familias.

Una pequeña muestra de subdesarrollo…

A las 11 tomamos el anillo periférico rumbo a la salida de Valle de Ángeles. Vamos felices (mi esposa, mis hijos y yo), cuando nos detiene un congestionamiento vial “perro”, como se dice en buen hondureño.

“Algún accidente”, pienso, pues no hay día de Dios sin choques, atropellados, carros deshechos y vidas perdidas en colisiones viales.

¡No, no es eso! En el Nacional de Ingenieros Coliseum hay una concentración política. El alcalde, Jorge Aldana, anuncia que buscará la reelección. No habla mucho de sus méritos (en realidad son pocos); pero vuelve a la estrategia de echarles la culpa a los que estuvieron antes. Se coloca en plan de “víztima”. Lo hace tan bien que casi me convence.

HIENAS Y OLIGARQUÍA

El apagón de la ENEE al parecer afectó a Rixi Moncada, la aburrida candidata presidencial de la familia Zelaya. Perdón, de Libertad y Refundación (Libre)

Ella acompañó a Aldana y también habló del pasado, atacó a hienas (¿?) y a la oligarquía (¿Comprenderá nuestro pueblo realmente qué carajos significa oligarquía?). Discurso aburrido, como para dárselo en una pastilla a alguien que sufre de insomnio.

La candidata de la familia Zelaya, digo, de Libre —otra vez el corrector de la computadora me mete en problemas—, no se olvida de mencionar a dirigentes socialistas como “Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Kirchner, Evo Morales” (todos ellos con gustos de capitalistas). Nada de Juanito, Pedrito, Gumercindito, Anacletito. Mucho menos Oscarito… Y luego…

El país estaba en la quiebra —suelta doña Rixi—.

Tan en quiebra, que su hermanos (según dicen por allí, aunque no me consta), “representará” a Honduras en los Juegos Olímpicos de París. Es un bello viaje oficial de dieciocho días con un costo de 11 mil dólares.

Habladora que es la gente. Yo no creo que Mario Moncada esté siquiera pensando en malgastar cerca de 300 mil lempiras para ir a la Ciudad Luz.

Ya por la carretera, baches, baches y más baches. Y muchos incendios. Así tratan al pueblo turístico de Valle de Ángeles: con baches, fuego y oscuridad, porque el trayecto tiene pésima iluminación.

Oscuridad en la casa. Oscuridad en las ideas de nuestros políticos. Oscuridad para los que regresan de noche.

Me levanto el lunes con optimismo, con la esperanza de que hoy todo será mejor. Y casi, casi. De no ser porque el Inter de Milán se corona campeón de la Serie A…