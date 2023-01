Doctor Umaña pide a los padres no dejar que los niños manipulen pólvora

San Pedro Sula – El doctor Carlos Umaña hizo un llamado a los padres de familia de no dejar solo a los niños con pólvora en las fiestas de año nuevo y evitar así más tragedias como la ocurrida el pasado 24 en San Pedro Sula, donde un mortero acabó con la vida de un menor.

Umaña utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje de reflexión sobre el uso de la pólvora por parte de niños y las consecuencias que podría haber.

Manifestó que, en su carrera de médico de más de 30 años, no había visto tantas quemaduras como mutilaciones en niños como ha ocurrido en las fiestas navideñas de 2022.

“Hoy quiero llamar atención en el día que más se quema pólvora en el país de todo el año para que no deje solo a los niños, supervísarlos”, clamó.

El presidente de la asociación de médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) capítulo norte advirtió que la pólvora de alto impacto no es para que los niños lo utilicen y exhortó a los padres a no ser irresponsables esta noche.

Si decides darle pólvora a un niño quédate supervisando, fue la sugerencia del también congresista.

Las cosas espantosas que he visto en Navidad y las fiestas, cuidemos esta noche a los niños, recalcó.

Asimismo, el galeno pidió a las personas que utilicen morteros y que si estos artefactos no explotan, que no lo dejen tirado para que no lo recoja un niño.

La pólvora no es para los infantes, si les damos seamos responsables y supervisémoslo, insistió. AG