DHS propone modernizar programas de visas temporales H-2 y fortalecer protección de trabajadores

Tegucigalpa / Washington – El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) emitió una medida de propuesta para fortalecer las protecciones para los trabajadores temporales a través de los programas temporales agrícolas H-2A y H-2B para trabajadores temporales no agrícolas (programas H-2).

-Los programas H-2 han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, lo que ha permitido que muchos extranjeros viajen a EEUU y presten su mano de obra.

En un aviso de reglamentación propuesta (NPRM), el DHS propuso modernizar y mejorar los programas H-2 proporcionando mayor flexibilidad y protección a los trabajadores participantes, y mejorando la eficiencia del programa.

Lo anterior incluiría fortalecer la protección de los trabajadores contra conductas de explotación por parte de los empleadores, incluida la adición de protecciones para los denunciantes.

“Durante años, los beneficiarios de visas de trabajadores temporales H-2A y H-2B han sido esenciales para nuestras economías agrícolas y estacionales”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

“Estas reformas propuestas ayudarán a los empleadores estadounidenses a abordar la escasez de trabajadores a través de nuevas flexibilidades en los programas. También ayudarán a brindar a esta población vulnerable de trabajadores la protección que merecen. Junto con nuestros socios de la administración Biden-Harris, el DHS está comprometido a salvaguardar nuestra economía, nuestra seguridad y nuestros valores estadounidenses”, razonó.

Los programas H-2 permiten a ciertos empleadores o agentes estadounidenses llevar a los ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar puestos de trabajo temporales para los cuales no hay suficientes trabajadores estadounidenses que puedan, quieran, califiquen y estén disponibles para realizar el trabajo temporal.

En ese orden, el empleador o agente debe presentar el Formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, en nombre del posible trabajador, acompañado de una certificación del Departamento de Trabajo que indique por qué los trabajadores estadounidenses calificados no están disponibles para cubrir la oportunidad laboral y por qué el empleo de un trabajador extranjero no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores empleados de manera similar en el Estados Unidos.

Según las regulaciones propuestas, los empleadores que violen los requisitos del programa H-2B, incluidos los empleadores que no demuestren su capacidad e intención de seguir los requisitos del programa, pueden no ser elegibles para el número limitado de visas disponibles. Para mejorar la integridad del programa y proteger mejor a los trabajadores vulnerables, la norma propuesta aclararía las prohibiciones sobre las tarifas impuestas por los empleadores.

También fortalece la prohibición y las consecuencias de que los empleadores o reclutadores cobren en cualquier momento dichas tarifas prohibidas a los trabajadores H-2, protegiendo a los trabajadores de incurrir en deudas de explotación y previniendo abusos. Además, el DHS propone una mayor flexibilidad para los trabajadores H-2 al extender los períodos de gracia para buscar un nuevo empleo, prepararse para salir de los Estados Unidos o buscar un cambio de estatus migratorio.

Esta reglamentación también ofrecería varios beneficios a los empleadores, incluido hacer permanente la portabilidad H-2, lo que permitiría a los empleadores que enfrentan escasez de trabajadores contratar trabajadores H-2 que ya se encuentran legalmente en los Estados Unidos, mientras que la petición H-2 del empleador para la el trabajador está pendiente.

La Administración Biden-Harris ha ampliado el acceso a los programas H-2 como parte de su estrategia general para gestionar una migración segura, ordenada y humana a este país y para abordar la escasez de mano de obra que enfrentan las empresas estadounidenses, destacó el DHS.

El período de comentarios públicos de 60 días comienza después de la publicación del NPRM en el Registro Federal, comunicó el DHS. (RO)