Deschamps no convocará a nadie para sustituir a Benzema

Doha – El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró este domingo que no convocará a ningún futbolista para ocupar la plaza libre dejada por la lesión del delantero Karim Benzema.

«Es un duro golpe, evidentemente. Karim hizo todo lo posible para recuperarse. Fue un gesto anodino. Era la pierna y ahora ha sido el isquio», señaló el técnico a la televisión TF1, donde afirmó que no hubo ningún choque en la lesión: «Ni siquiera un aceleración o un disparo».

«En un entrenamiento te puedes lesionar y nunca es el buen momento. Pero se hizo lo que había que hacer», aseguró para rechazar que el retorno al entrenamiento colectivo fuera precipitado.

Deschamps no quiso dar más explicaciones sobre el hecho de no convocar a otro jugador en su puesto y afrontar el Mundial con 25 unidades: «Lo he decidido, nada más».

«Tenemos un grupo de calidad. Tengo confianza en ellos por lo que hacen dentro y fuera del campo. Vamos a darlo todo desde el primer partido», comentó.

En el mismo programa, Antoine Griezmann comentó que es «un duro golpe» pero aseguró que lo importante ahora es «no bajar los brazos»

El jugador del Atlético de Madrid indicó que ya después del entrenamiento se temían que Benzema no iba bien, «porque tenía el rostro muy triste».

Deschamps confirmó, además, que Raphael Varane, que también arrastraba problemas físicos y que también hizo este sábado su primer entrenamiento colectivo, sí está disponible para jugar este martes el debut de Francia contra Australia. AG