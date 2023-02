Del Bosque: «A la cantera hay que mirarla siempre»

Londres – Vicente del Bosque aseguró que una de las patas en la que se «fragua» el Real Madrid es su cantera y afirmó que el club blanco debe mirar siempre a ella, tanto en los buenos momentos como en los malos.

El técnico que llevó a España a ser campeona del mundo y a su tercera Eurocopa y que ganó dos Champions con el Real Madrid estuvo este sábado en Londres, para la inauguración del campus Vicente del Bosque Football Academy dirigido para niños y niñas de entre 6 y 16 años.

Tras la presentación del campus, Del Bosque atendió a los medios de comunicación en una charla en la que estuvo EFE.

Pregunta: Ayer, nuevo título del Real Madrid en el Mundial de Clubes.

Respuesta: Lo primero de todo, felicitarles. Las temporadas son muy largas, hay que valorar el gran esfuerzo que hacen los jugadores. Tenemos unos meses muy apasionantes por delante, con la liga, la Champions. Creo que tenemos expectativas por delante muy bonitas.

P: Vinícius, mvp del torneo. ¿Son su consagración estos últimos meses?

R: Nos damos cuenta todos de que hay un equilibrio bueno en el Real Madrid. Los veteranos, encabezados por Kroos, Modric y Benzema, que están dando un rendimiento fantástico, con una mezcla de jugadores jóvenes, entre ellos Vinícius, que ya están estabilizados y que tienen un gran futuro por delante.

P: ¿Qué opina de la polémica que ha rodeado al brasileño?

R: Siempre ha habido estas polémicas. El fútbol la genera. Entre todos tenemos que poner un poco de mesura.

P: Cambiando a la selección, ¿cómo valora el ciclo terminado de Luis Enrique y lo que viene con Luis de la Fuente?

R: Han pasado ya más de doce años desde que fuimos campeones del mundo y lógicamente ha habido una renovación generacional evidente. Tenemos buenos jugadores para ser una buena plantilla, pero nos tenemos que concienciar de que es muy difícil ser campeón del mundo. Es muy complicado. Cada equipo tiene que tener ese punto de suerte, que nosotros tuvimos en 2010, para ser campeón. Hay que ser optimistas con el futuro de la selección.

P: ¿Es la persona adecuada Luis de la Fuente?

R Es amigo mío y me llevo muy bien con él (ríe). Son buenos estos relevos dentro de la federación, lleva muchos años ahí y lo conoce todo perfectamente.

P: ¿Se fue injusto con Luis Enrique?

R: Yo creo que no. Ha hecho su trabajo como él cree que debía de hacerlo. No hay un modelo único, esto se tiene que hacer así o asá. Ser seleccionador no significa que tienes que ser de esta forma u otra. Cada uno somos de un padre de una madre y cada uno lo hacemos como creemos que es lo mejor para la selección.

P: Jugadores de su selección están dando sus pasos como entrenadores.

R: Arbeloa, Xabi Alonso, Xavi, Raúl… Han sido nuestros héroes, que le han dado mucho al fútbol español y seguro que si hemos alimentado sus ganas de ser entrenador yo me doy por satisfecho.

P: ¿Por qué el Real Madrid tiene una de las mejores canteras del mundo, pero los futbolistas apenas llegan al primer equipo?

R: Es una de las patas en las que se fragua el Real Madrid: su cantera. Yo, por ejemplo, soy de una generación entre los yé-yés, uf, suena esto ya a viejo (ríe), y la Quinta del Buitre. Una generación que no fue muy valorada, éramos la época de los García. No sé si hablo para minorías (ríe). Pero que hizo su papel en el Real Madrid y éramos todos jugadores nacidos en la cantera.

Ahora las cosas han cambiado, han evolucionado. Vemos que vienen los jugadores brasileños, se les paga mucho dinero, cuestan mucho dinero. Todo ha cambiado. Cuando a nosotros nos pedían 100,000 pesetas por un jugador era una drama ver cómo lo pagábamos. La cantera del club siempre es buena y hay que mirar hacia ella. No solo en momentos de crisis deportiva o económica. EFE