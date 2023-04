Cuerpos de hondureños muertos en incendio en México llegan esta noche

Tegucigalpa – El gobierno mexicano prepara esta mañana la repatriación de los cuerpos de seis hondureños que murieron en el incendio en un centro migratorio de Ciudad Juárez.

Las víctimas fueron identificadas como: Dixon Córdova, Josué Umaña, José Ángel Ceballos, Alis Dagoberto Santos, Jesús Adony Alvarado y Óscar Danilo Serrano

Cuerpos de los hondureños fallecidos en incendio ya se encuentran a bordo de un avión militar de México encargado de su repatriación.

Se estima que el avión estará arribando al país a eso de las 6:00 de la tarde de este martes.

Según se informó, el avión también traslada cuerpos de fallecidos a Guatemala.

La noche del 27 de marzo un incendio en el centro del INM, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes, incluyendo 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos.

La Secretaría de Salud federal reportó que además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos, de los que 22 permanecen hospitalizados y hasta ahora cinco fueron dados de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la muerte de estos migrantes es el segundo episodio más doloroso de su mandato, después de la explosión de un ducto clandestino de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 muertos en 2019.

“Este (incendio de migrantes) me conmovió, me partió el alma, y me ayuda a enfrentar este dolor que hemos venido haciendo mucho por los migrantes. Desde que llegué hay constancia de que he estado ‘duro y dale’, pidiéndole al Gobierno de Estados Unidos que atienda a los migrantes», sostuvo. IR