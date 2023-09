Cristiano, sobre Arabia Saudí: «Todos pensaban que me había vuelto loco…»

Lisboa.- El portugués Cristiano Ronaldo afirmó este miércoles que está «orgulloso» de haber sido pionero en el fútbol de Arabia Saudí y recordó que todo el mundo pensaba que se había vuelto «loco» cuando dijo que la liga del país árabe se convertiría en una de las mejores.

«Lo sabía, lo sigo diciendo, todo el mundo pensaba que me había vuelto loco, pero resulta que lo loco no es tan loco… Es normal jugar en la liga árabe. Como jugador del Al Nassr, sabía que esto iba a pasar», afirmó Cristiano en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

El jugador portugués, que milita en el Al Nassr desde finales de 2022, aseguró que es «un privilegio cambiar la cultura de un país y del fútbol».

«Fui el pionero y estoy orgulloso de ello. Lo que más deseo es que siga evolucionando para que esté en lo más alto», señaló.

Cristiano restó importancia a las críticas contra el millonario proyecto saudí y los jugadores que acuden a sus clubes, ya que hay problemas y polémicas «en todas partes».

«Es normal que se critique, ¿en qué liga no se critica? ¿Dónde no hay problemas y polémicas? Hay problemas en todas partes. España, Portugal…», comentó.

En opinión de Cristiano Ronaldo, la liga saudí es incluso «mejor que la portuguesa», ya que «no hay tanto ruido» y «la calidad de los nombres es mucho mejor».

Preguntado por las polémicas que han afectado al fútbol de Portugal, donde recientemente el Oporto pidió la anulación de un partido después de que un árbitro consultara el VAR por el móvil, el exjugador del Real Madrid manifestó que la situación de la liga portuguesa le «preocupa».

«En todas las ligas hay polémica, pero en Portugal ha habido mucha polémica. (…) Soy portugués, eso me preocupa, porque me gustaría que estuviera en lo más alto, pero no lo va a estar y no lo está», apuntó.

Portugal tiene «a todo el mundo opinando, todo debatiendo, 40 canales hablando, debatiendo. Eso es malo, muy malo. Por eso en un futuro próximo no estará en lo más alto, como una Premier League, una Liga española o una Liga alemana. Pensaba que podría estar entre las cuatro o cinco primeras, pero ahora no lo creo», afirmó.

CRISTIANO, «ORGULLOSO» DE SU LONGEVIDAD

Cristiano Ronaldo está en estos momentos con la selección de Portugal, con la que acaba de cumplir 20 años desde su debut, un hito que le hace sentirse «orgulloso» porque «demuestra longevidad.: «Es difícil, pero he demostrado que es posible», subrayó.

En cuanto al futuro, aseguró que su única ambición es «ir a la Eurocopa y hacer una gran Eurocopa». «Y ya veremos el resto», apostilló.

Para Cristiano Ronaldo, «la vida es dinámica y no sabes lo que puede pasar. Es ‘Enjoy the Moment’ (‘Disfruta el momento’)».

«En los dos últimos años pienso de otra manera. Han pasado cosas que me han hecho pensar que la vida tiene que ser el momento -explicó-. Ya no puedo pensar a largo plazo. Todo puede pasar, algo ocurre y lo cambia todo. Disfrutar del momento es bueno».

MOMENTO «MUY BUENO» CON LA PORTUGAL DE MARTÍNEZ

Cristiano sigue, a sus 38 años, como líder de la selección portuguesa, ahora dirigida por el español Roberto Martínez, y garantizó que el momento del equipo «ha sido muy bueno».

«Este momento ha sido muy bueno, en mi opinión. Se respira diferente en los entrenamientos, en las concentraciones y en los partidos, y los hemos ganado todos. Estamos felices por ello», señaló.

«Estoy contento, todo ha ido bien, he marcado. Quiero seguir, me siento bien, útil», añadió.

Portugal, que encabeza el Grupo J de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, se enfrentará este viernes a Eslovaquia en Bratislava y el próximo lunes a Luxemburgo en el Algarve (sur luso). EFE

