Cien pasos para transformar México

Roldán Duarte Maradiaga

Tegucigalpa. – El 01 de octubre del presente año asumió oficialmente la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien entre otras cualidades ostenta una sólida formación académica, por ser licenciada en física, con una maestría en ingeniería de la energía y poseer un doctorado en ingeniería ambiental.

En su discurso de toma de posesión, la doctora Sheinbaum le dio lectura a cien medidas relativos a diferentes ámbitos socioeconómicos, los cuales han aparecido en la web como “100 pasos para la Transformación”, los cuales giran en torno a catorce ejes temáticos, de los cuales los más extensos son tres: I) Republica Democrática, Justa, Honesta, Libre y Participativa (14 numerales); III) República Educadora, Humanista y Científica (13 numerales); y, XI) República Próspera y Conectada (19 numerales), que en conjunto abarcan el 46.0% del total de medidas.

Los otros once ejes temáticos abarcan ‘pasos’ conteniendo un mínimo de una medida y un máximo de nueve, y que están relacionados con temas muy variados como ser: Fraternidad (5), Cultura (5), Salud (7), Vivienda (3), Mujeres (6), Trabajo (4), Rural (5), Energía (4), Ambiente y Recursos naturales (5), Agua (1) y Seguridad y Justicia (9), que sumados representan un 54.0% del total.

Antes de leer las cien medidas antes referidas, la doctora Sheinbaum desde el Zócalo de la Ciudad de México expresó conceptos como los siguientes:

· “Solo hay dos caminos a tomar…: uno, que siga la transformación, el otro que regrese la corrupción”.

· “…mucho ha cambiado en estos seis años. Apoyo a los adultos mayores, apoyo a las personas con discapacidad, desde la niñez a la juventud, apoyo a los jóvenes, al campo, se han construido universidades, trenes, aeropuertos, carreteras, presas, refinerías, plantas solares, se incrementó al doble el salario mínimo y al triple en la frontera. Se fortaleció Pemex CFE, se echó para atrás la reforma educativa, ¡qué vivan los maestros de México! Hay nuevos libros de texto, se reforesta, se declaran áreas naturales protegidas y todo ello sin subir impuestos y sin nueva deuda”.

· “Con el Humanismo Mexicano se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, se decía que el Estado debía subordinarse al mercado, que si la economía se regaba desde arriba, alguna vez le iba a llegar a los de abajo. Que si aumentaba el salario mínimo iba a ver inflación y no iba a ver inversión. Todo resultó falso. En realidad lo que querían era que el presupuesto, el dinero público estuviera al servicio de unos cuantos. Con el humanismo se demostró que cuando hay honestidad, alcanza para darle recursos al pueblo de México”.

Como es muy difícil resumir las cien medidas anunciadas por la nueva presidenta de México, únicamente abordaré algunos de los ‘pasos’ contenidos en los ejes temáticos I, III y XI por ser los más extensos y llamativos.

En el eje I denominado “República Democrática…”, se establece que se reformará el sistema electoral (Paso 08); que no habrá reelección para ningún cargo popular a partir del 2030 (Paso 09); que se mantendrá la disciplina fiscal y financiera (Paso 11), que se respetará la autonomía del banco central de México (Paso 12); que se llevará a cabo una simplificación y digitalización de trámites (Paso 13); y, que no regresarán los gasolinazos y no habrá aumento a las tarifas eléctricas (Paso 14).

En el eje III designado “República Educadora…”, se anuncia una beca universal para los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas (Paso 20); se incrementarán gradualmente las becas para estudiantes de posgrado (Paso 21); y, en las escuelas primarias se irá extendiendo el horario gradualmente para enseñar educación física y artística (Paso 26).

En el eje XI llamado “República Próspera y Conectada”, se contempla mantener todos los incentivos en la zona libre en los 3 mil 180 kilómetros en la frontera con Estados Unidos (Paso 67); se consolidará el Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas, la modernización de las refinerías y otros proyectos más (Paso 69); se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas privatizadas por los gobierno neoliberales (Paso 70); se invertirá en la modernización de al menos tres mil kilómetros de caminos rurales y se ampliará el programa de caminos artesanales (Paso 72); se terminarán, ampliarán y se construirán 13 carreteras (Paso 73); se convertirá a México en una potencia portuaria mediante la ampliación de 10 puertos, dos de los cuales cuentan con apoyo privado (Paso 74); se apoyarán las principales ciudades de México con sistemas eléctricos de transporte (Paso 77); se le dará continuidad al programa de Internet para Todos (Paso 78); se pondrá en órbita un satélite mexicano para contribuir a las comunicaciones (Paso 79); y, se aprovechará la posición estratégica que brinda el tratado comercial con América del Norte para impulsar la inversión privada, extranjera y nacional por el llamado fenómeno de relocalización de empresas, además se harán polos de desarrollo promoviendo la relocalización de empresas que paguen buenos salarios y respeten los derechos laborales y apoyen a la vivienda (Paso 80).

Para efectos de análisis se pueden agrupar las cien medidas propuestas por la presidenta de México en cuatro grandes categorías: Institucionales (28), Sociales (31), Económicas (35) y Ambientales (6). Esta manera de clasificar las medidas implica que lo referente a cuestiones institucionales, sociales y económicas están bastante equilibradas, y las que aparecen con pocas medidas son las ambientales.

Lo anterior es sumamente extraño dado que la doctora Sheinbaum es una experta en cuestiones ambientales y en lo referente a energía limpia, llegando incluso por sus aportes al tema ambiental en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a obtener como parte de un grupo de especialistas el Premio Nobel de la Paz en el 2007, además de lograr reducir las emisiones cuando le tocó dirigir la Ciudad de México, por lo cual se esperaría que le concediera una especial atención al tema del medio ambiente.

Para finalizar es conveniente señalar, que el documento que nos ocupa contiene un PROYECTO DE NACIÓN 2024-2030, que los estudiosos deberían analizar con esmero y detenimiento, ya que de un total de 381 páginas, el proyecto aludido ocupa 316 páginas.