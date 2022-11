Carlos Alcaraz acabará el año como número uno del mundo

Murcia – Carlos Alcaraz, pese a no poder cerrar el año en las pistas por la lesión que le ha impedido disputar las Finales ATP ni la Copa Davis , acabará 2022 como número 1 del mundo al asegurarse esa posición de privilegio por los resultados obtenidos por Rafa Nadal y Stefanos Tsitsipas en Turín.



Alcaraz, quien se recupera del desgarro en la musculatura abdominal que sufrió en el partido de semifinales del Masters 1,000 de París Bercy disputado frente al danés Holger Rune y en el que abandonó en el segundo set, ha conocido desde la distancia que cumplirá su propósito de acabar este año en lo más alto del ránking mundial.



El de El Palmar (Murcia), quien se ha quedado con las ganas de debutar en la Copa de Maestros, torneo reservado para los ocho mejores jugadores del año y en el que tenía plaza como primer cabeza de serie, sigue con los 6.820 puntos con los que salió de París y que son 1.000 más de los que acumula el mallorquín Nadal y 1.470 más de los que suma el griego Tsitsipas.



Para mantener la posición de privilegio a la que ha llegado el pupilo de Juan Carlos Ferrero debía esperar a que Nadal no ganase en Turín o llegase a la final invicto y que el heleno tampoco se hiciese con el título ganando todos sus partidos.



Tras su derrota de este martes frente al canadiense Felix Auger-Aliasime, las opciones de Nadal pasaban porque Taylor Fritz se impusiera en el segundo partido del día ante Casper Ruud por 2-0 y en la jornada de jueves continuar con las cábalas para acceder a las semifinales.



Con un contundente 6-3, Ruud acabó con dicha posibilidad y se queda a un set de clasificarse a las semis.



Los dos primeros partidos del español, con sendas derrotas frente al estadounidense Taylor Fritz por 7-6 (3) y 6-1 y este martes ante el canadiense Felix Auger Aliassime por 3-6 y 4-6; y el que ha afrontado el de Atenas, perdido contra el serbio Novak Djokovic por 6-4 y 7-6 (4), han disipado las dudas en torno a ese número 1, que Alcaraz logró tras conquistar el Abierto de Estados Unidos venciendo en la final al noruego Casper Ruud por 6-3, 2-6, 7-6 (1) y 6-3 el 11 de septiembre.



El palmareño lleva dos meses en la cima y sumará al menos un mes y medio más en ese puesto ya que, una vez que se acabe la Copa de Maestros, cesará la competición de la ATP y los siguientes puntos se otorgarán ya en 2023.



Según ha podido saber EFE de fuentes de la ATP, aunque todavía no es oficial, Alcaraz podría recibir el trofeo que le acredite en lo más alto este mismo miércoles, cuando venga a la ciudad del norte de Italia por acuerdos publicitarios con la organización de tenis profesional. AG