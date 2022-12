Banco Ficohsa entrega el primer Volkswagen con su promoción de cobro de remesas

San Pedro Sula – Hasta la ciudad de El Progreso se va el primer Volkswagen Amarok del año que Banco Ficohsa entregó con su promoción “Llegaron las Remesas con más Sorpresas” que inició el 20 de octubre de este año.

– Liliam Mahily López Varela es la dueña de un Amarok del año.

La señora Lilian Mahily López Varela en compañía de su familia y ejecutivos de Banco Ficohsa recibió este fabuloso premio en las oficinas principales de la ciudad de San Pedro Sula, quien de forma sorpresa se enteró que es la ganadora de este extraordinario premio por haber cobrado sus remesas en Ficohsa.

“Gracias a Banco Ficohsa, la verdad que no creía, me tomó de sorpresa, estoy en shock totalmente, pensé que venía por un premio de diez mil Lempiras y no me imagine que me iba a ir con un carro nuevo” mencionó la señora Lilian Mahily López Varela, ganadora del Amarok Volkswagen del año.

“En Ficohsa estamos comprometidos en continuar ofreciendo a todos nuestros clientes una oferta de valor integral en sus productos financieros y ser ese aliado que une a las familias hondureñas con sus parientes en el extranjero, a través del envío de remesas por la red más grande de canales de cobro del país. Por eso los invitamos a cobrar sus remesas en cualquier punto de atención Ficohsa para que puedan ser el próximo ganador del segundo carro del año y muchos premios más” mencionó Rocío Velásquez, Especialista de Segmento Remesas de Banco Ficohsa.

Con esta promoción todos los clientes que cobren sus remesas en agencias Ficohsa, estarán acumulando un cupón electrónico para participar en los sorteos de SMART TV´s, celulares, tabletas, electrodomésticos y el gran premio de vehículos AMAROK Volkswagen del año.

Como beneficio adicional, los clientes que cobren sus remesas por medio de nuestros canales digitales a través de SARA WhatsApp al 3175-3426, SARA en Facebook o Twitter, depósito automático a cuenta y en Caja Ficohsa, acumularán TRIPLE oportunidad para ganar.

Banco Ficohsa cuenta actualmente con la red más grande de canales de cobro de remesas y la red más importante de casas remesadoras, permitiendo a todos sus clientes cobrar sus remesas de forma fácil, rápida, segura y 24/7 desde donde esté. Entre sus aliados están: Western Union, Money Gram, Ria, Intermex, Sigue, More Money, Girosol, Xoom, AirPak, Vigo, y muchas más.

¡Sigue cobrando tus remesas en Ficohsa y conviértete en el próximo ganador!