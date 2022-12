Ante indiferencia interna CMH anuncia que acudirá a instancias internacionales

Tegucigalpa – Ante la indiferencia de parte de las autoridades de Salud, el gremio médico acudirá a instancias internacionales por la constante violación a los derechos de los médicos y de la salud a la población, dijo la doctora Helga Codina, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).

Los médicos aún sin salario y sin pagos a los derechos de los trabajadores han estado atendiendo a la población igual que se hizo durante la pandemia por COVID-19 y esta administración solo los ha tratado con indiferencia.

“Ha sido un año difícil, todo un año de sacrificio para toda la salud y la vida de toda la población, con una Secretaría de Salud, miserable, precaria en la que únicamente ha imperado la buena voluntad de los trabajadores de la salud en trabajar”, manifestó la galena.

Desde hace 19 días se han emprendido las asambleas informativas y se ha acudido al Ejecutivo para un diálogo y no se ha tenido respuesta, no hay un plan de gobierno ni buena voluntad, “entonces vamos a acudir a organismos internacionales a hacer las denuncias”, entre estas la OIT y colegios médicos y asociaciones internacionales de médicos, detalló.

Queremos que el sector Salud sea atendido y si obviamente el ministro no ha sido una persona competente, ni ha tenido la capacidad de ejecutar las acciones que él dice que indica, pero no se ven ejecutadas, pues no tiene la capacidad o es negligente o simplemente indolente, remarcó.

Seguidamente, dijo que entonces se debería poner una persona que cumpla con la ley, el funcionario público debe cumplir y hacer que se cumpla la ley y él (Matheu), no lo está haciendo.

Finalmente, reiteró que no hay voluntad para atenderles simplemente hay apatía y desinterés de parte de las autoridades, no obstante, siguen anuentes al diálogo. LB