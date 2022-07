Alcaldía dice que vallas del CNA no están autorizadas; CNA responde que tiene permisos

Tegucigalpa – Gran controversia está causando el tema de las vallas que han sido instaladas en la ciudad como parte de una campaña emprendida por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque la alcaldía las ha tachado aduciendo que no tienen permiso.

El CNA dio inicio a la campaña denominada “Elecciones transparentes de magistrados y fiscales” la misma inició desde el 26 de abril, pero las vallas recién las han instalado en las mismas se ven mensajes en los que el CNA exige que “los padres de la patria dejen de jugar con la ciudadanía y cumplan con las promesas hechas en campaña política” . ¡Basta de doble moral!, refieren las vallas instaladas en lugares públicos.

Al respecto el regidor de la comuna capitalina, Godofredo Fajardo, dijo que “es completamente falso que la AMDC haya tachado las vallas del CNA”.

AlcaldÍa pone rotulo de no autorizado a vallas del CNA

Explicó que lo que sucede “es que estas vallas nadie las ha autorizado, las fueron a poner a la brava”.

La alcaldía no está en contra de las vallas del CNA, por el contrario, está de acuerdo con los mensajes porque “queremos una CSJ apolítica, honesta transparente y apegada a derecho, más bien apoyamos esa iniciativa; pero las vallas publicitarias, no se ponen a la brava se debe tramitar un derecho se debe autorizar una ubicación donde no estorben en derechos de vía que no contamine el ambiente visual”, añadió el funcionario municipal.

Finalmente, dijo que el CNA debe pedirle a la empresa que le hace los trámites que adquiera los permisos y “no debe contratar el servicio de cualquier empresa más si son empresas pandas”.

CNA responde que tiene permisos y continuará campaña

Campaña de CNA

“La empresa encargada de ubicar las vallas cuenta con todos los permisos», aseguró Nelson Castañeda, coordinador de proyectos del CNA.

Este tema ha tomado un giro bastante interesante con bastante interés de la ciudadanía, ya que el objetivo del CNA, es buscar la transparencia en la elección de los magistrados de la CSJ.

Seguidamente, es preocupante escuchar a servidores públicos que no manejan información correcta hay que tener cuidado en lo que dicen cuando se refieren a que el CNA contrata empresas que no están legales, porque todo está en orden.

En ese sentido, Castañeda dijo que «la campaña se va a mantener, incluso más fuerte, porque es el sentir de la ciudadanía exigir un proceso transparente en la elección de magistrados a la CSJ.LB