Zverev y Djokovic mantienen el pulso

París.- Como la luz del torneo está en el italiano Jannik Sinner, la cara oscura del cuadro avanza con menos ruido, pero con dos primeros espadas, el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic, que avanzaron a tercera ronda.

Mientras el cuadro femenino registró la debacle de la número 2 del mundo, la kazaka Elena, la victoria de la polaca Iga Swiatek, tres veces reina en París, y de la veterana ucraniana Elina Svitolina, mientras que también se marchó la italiana Jasmine Paolini, finalista de 2024.

Zverev se impuso con contundencia al checo Tomas Machac, 6-4, 6-2 y 6-2, para clasificarse para la tercera ronda por décima temporada, nueve de ellas consecutivas, donde se medirá contra el francés Quentin Halys, 90 del mundo, verdugo de su compatriota Ugo Humbert, favorito 32, 6-4, 7-6(4) y 7-6(8).

Djokovic se convirtió en el tenista que más partidos ha disputado en un único Grand Slam, 120 en la tierra batida francesa donde busca su cuarta corona que le aúpe a la cifra de 25 ‘grandes’. A sus 39 años, el serbio dejó escapar un set contra el francés Valentin Royer, 74 del mundo, 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3, para sumar su 103 triunfo en Roland Garros, a uno de igualar con el Abierto de Australia como el escenario de su mayor número de triunfos.

Su rival será una estrella ascendente del circuito, el brasileño Joao Fonseca, que a sus 19 años por segunda campaña consecutiva alcanzó la tercera ronda tras remontar dos sets en contra frente al checo Dino Prizmic, 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 y 6-2.

También avanzó el ruso Andrey Rublev, undécimo cabeza de serie, que derrotó al argentino Camilo Ugo Carabelli, 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6(5) y se medirá contra el portugués Nuno Borges, 51 del ránking, que por segundo año consecutivo alcanzó la tercera ronda tras derrotar al serbio Miomir Kecmanovic, 3-6, 6-2, 6-1 y 6-2.

Más convulso está el cuadro femenino, en el que la número 2 sucumbió 3-6, 6-1 y 7-6(4) ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva, 55 del ránking, que buscará romper su techo en un Grand Slam contra la china Xiyu Wang, 148 del mundo, que se impuso a la estadounidense Hailey Baptiste, favorita 26.

Paso sin apuros Swiatek, tercera favorita, en busca de su quinta corona en Roland Garros, que se impuso a la checa Sara Bejlek, 6-2 y 6-3, y que vio como su compatriota, Magda Linette le quitaba del camino a la letona Jalena Ostapenko, su bestia negra.

También impuso sus galones la veterana ucraniana Elina Svitolina, séptima favorita, reciente ganadora en Roma, que a sus 31 años se impuso a la española Kaitlin Quevedo, procedente de la fase previa, 6-0 y 6-4, y se medirá a la alemana Tamara Korpatsch, 95 del mundo, que ganó a la china Xinyu Wang, 6-2, 2-6 y 6-3.

La rusa Mirra Andreeva, octava favorita, comenzó mal contra la debutante española Marina Bassols, procedente de la previa, pero acabó imponiéndose por 3-6, 6-1 y 6-1.

La semifinalista de 2024 se medirá contra la checa Marie Bouzkova, 28 del mundo, que derrotó a la estadounidense Francesca Jones, 6-0, 7-6(3).

Aquejada de problemas físicos, la italiana Paolini no pudo con la argentina Solana Sierra, 3-6, 6-4 y 6-3, para desafiar a la rumana Sorana Cirstea, favorita 18, para alcanzar los cuartos por segunda vez en su carrera en un Grand Slam. EFE/ir