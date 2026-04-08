Zverev, Berrettini, Lehecka y Ruud, a octavos de final; Medvedev y Musetti, eliminados

Redacción Deportes – Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Jiri Lehecka y Casper Ruud superaron sus encuentros de segunda ronda en el Masters 1,000 de Montecarlo, la primera gran cita de la temporada de tierra batida, mientras que Daniil Medvedev, Lorenzo Musetti y Andrey Rublev se quedaron a las puertas de los octavos de final.

Este jueves entrarán en acción los números uno y dos del mundo, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, respectivamente.

Alcaraz se verá las caras con el argentino Tomás Etcheverry (30), que eliminó al francés Terence Atmane (45) en tres sets por 3-6, 6-3 y 6-2, mientras que Sinner se enfrentará al checo Tomas Machac (53), verdugo del argentino Francisco Cerúndolo (19) por 7-2 y 6-3.

La sorpresa de este miércoles la protagonizó el italiano Matteo Berrettini (90), que eliminó al ruso Daniil Medvedev, décimo cabeza de serie, por un sorprendente doble 6-0 y se medirá en los octavos de final al brasileño Joao Fonseca (40), que superó al francés Arthur Rinderknech (27) por 7-5, 4-6 y 6-3 .

El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, remontó con sufrimiento al chileno Cristian Garín (109) por 4-6, 6-4 y 7-5, y se cruzará ahora con el belga Zizou Bergs (47), quien derrotó al ruso Andrey Rublev, el decimotercer favorito, por 6-4 y 6-1, salvando siete de las ocho bolas de rotura que tuvo en contra durante la cita.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (39) cayó eliminado ante el checo Jiri Lehecka (13) en tres sets, por 4-6, 7-6 (7-4) y 6-3, a pesar de haber comenzado el partido imponiendo su juego en el primer set, pero el checo remontó y se medirá en la tercera ronda contra el kazajo Alexander Bublik (11).

El canadiense Felix Auger-Aliassime (7) se clasificó para la tercera ronda tras eliminar al croata Marin Cilic (51) por 7-6 (7-4) y 6-3, y se medirá contra el noveno cabeza de serie, el noruego Casper Ruud (12), quien venció al francés Corentin Moutet (31) por 7-5 y 6-3.

El italiano Flavio Cobolli (16) no corrió la misma suerte que su compatriota Berrettini y cayó eliminado, por un doble 6-3, ante el belga Alexander Blockx (91), que tendrá como próximo rival al sexto del ‘ranking’ ATP, el australiano Álex de Miñaur.

El polaco Hubert Hurkacz (74) se metió en la tercera ronda con un claro triunfo frente al húngaro Fabian Marozsan (43) por 6-2 y 6-3, y se medirá al monegasco Valentin Vacherov (23), que dio la última sorpresa de este miércoles y eliminó al cuarto cabeza de serie, el italiano Lorenzo Musetti, por 7-6 (6) y 7-5. EFE