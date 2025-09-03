Zulmit Rivera asume como vicecanciller de Honduras

Tegucigalpa – La ministra de la Juventud Zulmit Rivera informó a través de sus redes sociales su nombramiento como vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras.

Rivera es esposa de Óscar Rivera, actual Comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Rivera sustituye a Antonio García, quien renunció el 11 de agosto por no estar de acuerdo con las posturas del Gobierno de Honduras sobre Venezuela.

No creo que este anuncio (apoyo a Venezuela) sea lo correcto y mejor me retiro en paz y con agradecimiento, dijo en aquel entonces el ahora exfuncionario.

Aunque su sustituto no ha sido nombrado en un acto oficial, la ministra de la Juventud se presenta en sus redes sociales como la nueva vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios.

La nueva funcionaria asume con el reto de resolver una serie de denuncias de retención de Documentos de Identificación Nacional (DNI) realizada por la comunidad migrante en Estados Unidos. PD