Zozobra retorna a los olvidados de la vulnerable colonia Guillén

Tegucigalpa (Por Alejandro García) – Casi 10 meses han pasado desde que la tierra se “tragó” decenas de casas en la colonia Guillén y alrededores, en la capital hondureña, donde la marginación y el descuido forman parte de la actualidad que atraviesan los olvidados pobladores que lo perdieron todo.

– Más de dos mil personas fueron evacuadas de este lugar, pero un censo depurado da cuenta de casi 200 familias que serán beneficiadas con una vivienda en la periferia de la ciudad.

Proceso Digital acudió a la zona cero de la tragedia, luego que autoridades municipales ofrecieron viviendas a los afectados, pero a pesar del paso del tiempo las respuestas se escabullen. Aquí el panorama es desolador y los relatos tan solo retratan el desamparo que viven los afectados.

Proceso Digital hizo un recorrido en la «zona cero» de la colonia Guillén para constatar el estado tras nueve meses que iniciara los derrumbres.

“Olvidados” es el sentimiento que reina en los habitantes afectados de la colonia Guillén tras abandonar sus hogares hace nueve meses por una falla geológica y denuncian no tener respuesta de las autoridades de la Alcaldía del Distrito Central en torno a sus nuevos hogares.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, se registró fuerte movimiento de tierra debido a la reactivación de una falla geológica, que causó derrumbe de viviendas.

Este hecho generó que las autoridades municipales y gubernamentales comenzaran a convencer a los habitantes para que abandonaran sus hogares con el objetivo de evitar una tragedia mayor, sin embargo, sólo ofrecían soluciones a corto plazo como albergues o que buscaran residencia con familiares en otras zonas de la ciudad.

El suceso generó consternación en la sociedad hondureña y las ayudas comenzaron a ser ofrecidas para los damnificados por la tragedia. Contribuciones de cuerpos diplomáticos se hicieron presentes, así como ayudas monetarias por parte del Poder Legislativo.

Personal de la AMDC realiza labores paliativas para mitigar los deslizamientos.

Mientras la falla geológica seguía destruyendo hogares y convenciendo que la zona debía ser declarada inhabitable, muchos evacuaron, en tanto otros retaban a la naturaleza por no tener donde ponerse a salvo.

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, prometió como una solución permanente construir viviendas en una zona segura a los habitantes afectados. Inicialmente ofreció que las casas estarían construidas en enero de este 2023, pero el tiempo apremia y ni siquiera ha comenzado el complejo denominado “Villa Solidaridad”.

Hoy, nueve meses después de la tragedia, algunos pudieron regresar a sus hogares porque no se vieron perjudicados por la falla geológica, mientras que otros vieron sus hogares consumidos por la tierra y hundidos en un mar de escombros.

A la par, el proyecto “Villa Solidaridad”, prometido por Aldana, se encuentra desierto y no se avizoran indicios que comience su edificación, pese a las reiteradas promesas del edil.

Actualmente, en la colonia Guillén se pueden ver los escombros de las casas destruidas como el suelo lleno de lodo, producto de las lluvias de los últimos días.

Actualidad de la Guillén

Lo que en septiembre de 2022 se transformó en escombros, hoy la denominada “Zona Cero” de la Guillén está lleno de lodo, a raíz de las lluvias de los últimos días.

El panorama en la zona es desolador, aún se observan algunas partes de viviendas que están paradas, marañas de cables del alumbrado eléctrico, así como piedras, rocas y lodo en el suelo.

A la triste realidad que se teje con relatos desesperanzadores de los afectados y los escombros palpables, apenas se acompaña de una máquina de una empresa contratada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para maquillar un poco el panorama.

La queja de los pobladores que todavía residen en la colonia Guillén es que hasta esta semana apareció personal de la AMDC, justamente, cuando el pronóstico de lluvias es latente.

La funcionaria de la unidad municipal de gestión integral de riesgos de la AMDC, Lorena Lazo, respondió que se están haciendo obras paliativas para mitigar el deslizamiento.

Explicó que la intención de las obras es evitar que las lluvias se filtren en la tierra, se humedezca el terreno, se convierta más vulnerable y genere más deslizamiento.

Lazo agregó que la pretensión es estabilizar las tierras, posterior a la temporada de lluvias, se retirarán todos los plásticos y se hará las obras permanentes para estabilizar la zona del deslizamiento.

Habitantes demandan agilización

Los habitantes de la colonia Guillén demandan al alcalde Jorge Aldana que agilicen la construcción de las viviendas en el proyecto “Villa Solidaridad”.

Este proyecto que impulsa la comuna capitalina está orientado en construir y entregar viviendas para los afectados de la colonia Guillén y está ubicado en el kilómetro 8 en la salida de la capital hacia el departamento de Olancho.

Inicialmente, las autoridades municipales prometieron entregar las viviendas a inicios del presente año, después en marzo, no obstante, transcurrió el primer semestre y no se ve luz verde en el camino.

Proceso Digital recorrió la zona cero para conocer cómo está el panorama del desastre geológico y recoger la opinión de los habitantes perjudicados.

Todos los entrevistados coincidieron que el edil Aldana debe agilizar la construcción de las viviendas señalando que ya no pueden seguir costeando gastos de alquiler de vivienda.

Relatos desgarradores

Carla Amador, una residente de la colonia Guillén, relató que está esperando respuesta del alcalde Aldana sobre las ayudas en la construcción de las casas. “Les pedimos a las autoridades que nos ayuden con las casas porque sí las necesitamos y no tenemos dinero para estar alquilando”, lamentó.

Indicó que ella reside actualmente en el sector 2 de la colonia Guillén junto a ocho personas, entre ellas, su esposo, hijos, hermanos y padres.

Narró que ella se dedicaba a trabajar desde la casa, pero en el momento que se mudó, la familia perdió varias fuentes de ingreso.

En el caso de Victoria Gutiérrez Matamoros, imploró al alcalde Jorge Aldana que entregue lo más pronto posible las viviendas a las 180 familias perjudicadas.

“Yo lo que necesito es que el alcalde tome el conocimiento de hacernos las casas lo más pronto posible porque ya no aguantamos andar alquilando”, se quejó.

Confió que las autoridades de la Alcaldía les van a entregar las casas, pero aceptó que no puede seguir viviendo bajo las condiciones actuales, “las respuestas deben ser inmediatas”, clamó.

En la colonia Guillén se observa a una maquinaria trabajando en levantar los escombros.

La afectada también rogó a cualquier persona u organización que les desea ayudar que lo haga para poder soportar los costos en su nuevo hogar.

Reveló que ahora ella reside en el sector de Río Abajo, carretera hacia el departamento de Olancho, y lamentó que paga seis mil lempiras por alquiler, sin incluir los servicios de agua y luz.

Yo vivía de mi propio negocio, me duele porque nunca he andado alquilando ni rodando, dijo con un tono de lamento.

Cambios de residencia

Mientras que Dinora Oseguera, contó que ella y su familia han cambiado en cuatro ocasiones de vivienda desde que salieron evacuados de la zona siniestrada.

Confió que ella ha vivido estos nueve meses en El Manchen, en la carretera hacia Valle de Ángeles, en la carretera hacia al Oriente y actualmente en Río Abajo.

Señaló que ella visitó la colonia Guillén con la esperanza de recuperar aunque sea hierro y láminas viejas para cualquier emergencia.

Oseguera señaló que los derrumbes le provocaron un cambio de 360 grados en su vida provocando que ahora tenga que gastar en alquiler de vivienda.

“Nos quedamos sin nada, andamos alquilando, andamos rodando, desde que nos fuimos de aquí hemos cambio cuatro veces el alquiler y el motivo es que no nos ajusta el dinero”, describió en medio del llanto que no soportó durante su relato.

Remarcó que el precio del alquiler es alto, tiene que comprar diariamente agua y el costo de la energía eléctrica se ha elevado.

Dijo que su estilo de vida que tenía antes en la colonia Guillén era estable porque tenía un negocio del cual vivir, trabajaba cerca y ahora no posee nada.

Pidió de manera personal al alcalde que acelere el proyecto de las casas, ya que no puede andar alquilando y ya no halla de dónde sacar fuentes de dinero.

“A veces uno se queda sin dinero para el pasaje, mis hijos están en la escuela, mis padres están viejos. Lo que uno pudo haber ahorrado en años se fue en unos meses”, exteriorizó.

Por favor comience a construir, alcalde sé que dice en los medios de comunicación que ya va a iniciar, pero no lo vemos en realidad y no quiero faltar el respeto, imploró.

Sostuvo que las 180 familias sufren de falta de dinero, la depresión, la salud mental los agobia y los deja en mal estado de salud.

A veces me ha tocado pedir prestado porque no sé de dónde sacar para pagar la escuela de mis hijos, contó. Exigió a la presidente Xiomara Castro que presione al alcalde Aldana en agilizar la edificación del proyecto Villa Solidaridad.

Vamos por un año y no vemos nada, por favor empiecen ya a comenzar luego ese proyecto, recalcó. “Hay momentitos mi madre y yo lloramos porque nos sentimos solos, al principios todos nos ayudaban y promesas por todos lados, actualmente, no hay nada de ayuda”, relató.

Próximamente inicia construcción de Villa Solidaridad

El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, justificó que el problema de la Guillén no sólo era un tema de evacuación, sino también de ofrecerles respuestas a corto, mediano y largo plazo.

El edil del Distrito Central, Jorge Aldana.

Al menos 2 mil personas fueron evacuadas de la zona de derrumbe en septiembre de 2022.

Consultado sobre la problemática, respondió que está por comenzar el movimiento de tierra e iniciar la construcción del Proyecto Villa Solidaridad, que se ubicará en la salida de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho.

En el Proyecto Villa de Solidaridad se instalará a las personas que perdieron su vivienda en la colonia Guillén.

Consultado sobre el retorno de habitantes a la zona cero de la tragedia, refirió que en el lugar se clasificaron como bajo, medio y alto riesgo, “los lugares que fueron dictaminados que no había la posibilidad de volver, hemos hecho énfasis total que no se puede volver habitar. Claro que hay zonas en el sector donde estamos haciendo obras de mitigación con la comunidad, los japoneses y los alemanes para garantizar la seguridad de las familias, de las casas donde no se vinieron, pero que la gente vive en latente riesgo”.

Dijo que como autoridades se preparan para la actual temporada de lluvias, ya que restan 21 días de esta primera temporada de lluvias pronosticadas por Copeco.

Recordó que existen 80 puntos críticos en el Distrito Central, siendo las más complejas: La Guillén, Los Pinos, Canaán, Flor 1, Duarte, Villanueva, San Miguel, entre otras zonas.

“Además de los 120 milímetros de agua que ya cayeron en la capital en 10 días, podemos esperar 100 milímetros más en estos días que faltan”, expresó el edil.

Este viernes el alcalde Aldana se reunió con los miembros del Comité de Emergencia Municipal (Codem) y se integraron Copeco, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, con el objetivo de dividir en cuadrantes la ciudad capital.

El panorama sigue siendo desolador -tal cual como se avista la zona cero- para los afectados por la falla geológica en La Guillén y sus alrededores. Las voces de sus pobladores claman por respuestas inmediatas al tenor de más ofrecimientos de las autoridades que tan solo ganan tiempo ante un drama que con el paso de los días se torna descomunal. AG