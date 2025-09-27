Zonas del Distrito Central y Villanueva sin fluido eléctrico por mantenimiento programado por la ENEE



Tegucigalpa-La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este sábado 27 de septiembre se realizarán trabajos de mantenimiento en dos zonas del país, lo que dejará sin energía eléctrica a sectores del Distrito Central y de Villanueva, Cortés.

Los trabajos incluyen la reubicación de una línea primaria por parte de una compañía particular y la instalación de un nuevo interruptor, según detalló la estatal eléctrica.

Según el informe en el Distrito Central realizarán trabajos de mantenimiento en barrios y colonias ubicadas en la parte Altos de Toncontín de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Villanueva, Cortés, sectores residenciales e industriales vinculados a la línea intervenida.

Las colonias afectadas son: Vida Nueva, Col. Santa Elena, Col. Villas Campestre, Col. Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna Quimistán, Camalote, Tejeras.

San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Corrededores, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Santa Cruz Minas, Lear, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2, Generadora Los Laureles (Cuyagual).Exclusivo de Gesolsa-Generadores Solares SA de CV – El Pollito (PLL).

La ENEE solicitó a la población tomar las medidas de precaución necesarias durante las horas en que no habrá suministro eléctrico.

Durante los cortes programados de energía eléctrica anunciados por la ENEE, es fundamental que la población tome medidas preventivas para minimizar inconvenientes y proteger sus dispositivos electrónicos y electrodomésticos. IR