Zonas centro y occidente son las más afectadas por las lluvias

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda indicó este martes que debido a la alta saturación de los suelos, se debe mantener las alertas necesarias y describió que las zonas más afectadas por las lluvias están en el centro y el occidente del país.

Detalló que entre las afectaciones registradas en la actualidad está la falla de la CA-7, en el sector de la aldea El Bache, localizada entre Chinacla y Marcala, donde pobladores de al menos 10 municipios, que están afectados por el mal estado de la carretera principal se tomaron la calle, aunque según el funcionario ya se estaban movilizando a la zona.

“Tenemos problemas en El Paraíso, en el sector del Valle de Jamastrán, han cedido puentes hamacas, hay situaciones complicadas con puentes vehiculares”, indicó.

Pineda agregó que otros de los puntos conflictivos están Intibucá y Lempira, donde se realizan labores de monitoreo. “No quitamos el dedo del renglón en Valle, Choluteca, en el sector de Santa Bárbara, Yoro, Comayagua, que también está en la lupa”.

Dijo que el plan de acción a ejecutarse en el Distrito Central, en el que participa la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) pasa por la habilitación de albergues para los afectados por las lluvias. VC