Zonas anegadas por persistentes lluvias y alto oleaje deja frente frío en Honduras

Tegucigalpa– Las lluvias persistentes y el alto oleaje generados por el ingreso de un frente frío han provocado zonas anegadas en distintos sectores del litoral Caribe y el norte de Honduras.

Calles convertidas en corrientes improvisadas y viviendas con filtraciones marcan el impacto de las precipitaciones en comunidades vulnerables.

El oleaje también muestra una alteración por lo que está prohibida la faena en el litoral Caribe y norte del país.

Las autoridades pidieron tomar las precauciones del caso.

Ante este panorama, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta verde preventiva en varios departamentos, debido al aumento en la nubosidad, descensos de temperatura y riesgo de desbordamientos en ríos y quebradas.

La medida busca que los comités de emergencia municipales activen protocolos de vigilancia y prevención ante cualquier eventualidad.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de canales oficiales y asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por los vientos.

Actualmente, según los informes oficiales de Copeco la alerta verde por el ingreso del frente frío abarca estos seis departamentos: Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, con vigencia por al menos 48 horas ante la previsión de lluvias, descenso de temperaturas y oleaje elevado en el Caribe hondureño.

Mientras el frente frío continúa su desplazamiento sobre el territorio nacional, la prioridad es reducir riesgos y evitar emergencias mayores en las zonas más expuestas. IR