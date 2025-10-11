Zelenski y Trump hablan sobre los ataques rusos contra el sistema energético de Ucrania

Leópolis (Ucrania).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre los últimos ataques rusos al sistema energético del país y discutió formas de fortalecer las defensas aéreas ucranianas, en una llamada telefónica celebrada entre los líderes el sábado por la tarde.

“Informé al presidente Trump sobre los ataques rusos a nuestro sector energético. Agradezco su disposición a apoyarnos”, reveló Zelenski en Telegram tras la conversación que calificó de “muy productiva” y en la que también felicitó a Trump por su “exitoso acuerdo” para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Según Zelenski, los presidentes discutieron las posibilidades de fortalecer las defensas aéreas ucranianas y las formas específicas de hacerlo que «se están preparando actualmente».

“Hay buenas opciones, ideas fuertes sobre cómo fortalecernos realmente”, subrayó el líder ucraniano, señalando la importancia de la “fuerza” para obligar a Rusia a participar “en una diplomacia genuina”.

Las defensas aéreas ucranianas están interceptando actualmente el 74% de los drones y misiles lanzados por Rusia, informó el sábado el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

«Nos esperan nuevos desafíos. Durante el último mes, el enemigo ha aumentado en un 30 %el número de armas utilizadas en ataques aéreos», advirtió y subrayó la necesidad de redoblar esfuerzos para proteger el sector energético y la infraestructura crítica en la retaguardia.

Se están realizando reparaciones de emergencia para restaurar la infraestructura energética que fue dañada por los ataques masivos rusos del viernes y sábado, informó también el sábado el Ministerio de Energía de Ucrania.

Los amplios cortes de electricidad de emergencia, que afectaron a nueve regiones, incluidos 800.000 hogares en Kiev el viernes y 240.000 hogares en Odesa el sábado, han sido cancelados después de que se restableciera el suministro eléctrico a la mayoría de los hogares.

Las reparaciones continúan en medio de la constante amenaza de nuevos ataques con aviones no tripulados y misiles rusos y dos especialistas del sector energético murieron en la región norteña de Cherniguiv a última hora del viernes, informó el Ministerio. EFE