Zelenski, tras ataque masivo a capital rusa: «Si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú»

Kiev – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este miércoles de «absolutamente justo» el ataque de su Ejército esta madrugada con decenas de drones contra Moscú, que es una respuesta al ataque ruso que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev.

«Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder vuestro Moscú», dijo Zelenski desde Bruselas, en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren la actualidad ucraniana y en el que volvió a ofrecer al presidente ruso, Vladímir Putin, declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra.

El presidente ucraniano agregó que es necesario que el pueblo ruso sienta las consecuencias de la guerra que lleva a cabo Putin contra Ucrania, y pidió incrementar la presión hacia el Kremlin tanto por parte de Europa y EE.UU. como de los propios rusos, a los que Zelenski no ha apelado de forma directa durante la mayor parte del conflicto.

Ucrania atacó esta madrugada la región de Moscú con decenas de drones. Por segunda vez esta semana fue alcanzada la refinería de la capital rusa, donde el ataque ucraniano provocó al menos cinco incendios que dejaron imágenes impactantes de las instalaciones en llamas, ahora virales entre los usuarios rusos, ucranianos y de otros países en redes sociales.

El líder de Kiev se encuentra en Bruselas, donde participará este jueves en la reunión de los países que apoyan militarmente a Ucrania, conocida como Ramstein por el nombre de la base estadounidense en territorio alemán en que comenzó a reunirse la coalición.

Zelenski dijo en su mensaje de voz que espera recibir más aportaciones económicas de sus socios al programa PURL para seguir comprando armamento en EE.UU., y en especial medios de defensa antiaérea para hacer frente sobre todo a los misiles balísticos rusos.

Además, Zelenski afirmó que espera que durante el día representantes de la industria militar alemana hablen con especialistas ucranianos de cómo dar el primer paso hacia la fabricación de un sistema antibalístico europeo propio.

El presidente ucraniano participará además en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, donde tratará de convencer a todos los Estados miembros para que acepten abrir en julio todos los grupos de capítulos a evaluar para la integración de Ucrania en la UE. EFE (AD)