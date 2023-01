Zelenski se muestra seguro de victoria y advierte a Rusia que no habrá perdón

Leópolis (Ucrania) – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró seguro de la victoria en un mensaje televisado a la nación con motivo del Año Nuevo, horas después de advertir a Rusia que no habrá perdón.

«Luchamos y seguiremos luchando. Por la palabra clave: ‘victoria’. La habrá seguro. Nos acercamos a ella desde hace 311 días», afirmó.

Según Zelenski , este año podría calificarse de «año de pérdidas para Ucrania, para toda Europa, para todo el mundo», pero es un «error», agregó.

«No hemos perdido nada. Nos lo han arrebatado. Ucrania no ha perdido hijos e hijas: se los han llevado unos asesinos. Los ucranianos no han perdido sus casas: las destruyeron los terroristas. No perdimos nuestras tierras: los invasores entraron en ellas. El mundo no ha perdido la paz: Rusia la ha destruido», subrayó.

Añadió que es imposible olvidarlo y perdonarlo, «pero es posible ganar».

«Quiero deciros a todos: ¡Ucranianos, sois increíbles! ¡Mirad lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo!», dijo.

Señaló que sin saber con certeza lo que deparará el año nuevo a los ucranianos, están «preparados para todo».

«¿Nuevos logros? Nos alegraremos. ¿Nuevas ataques? Seremos inquebrantables. ¿Seguirán los combates? Lucharemos. Y cuando ganemos, nos abrazaremos», aseguró.

Zelenski deseó a los ucranianos la victoria y «que este año sea el año del retorno».

«El retorno de nuestra gente, de los soldados con sus familias, de los prisioneros a sus casas, de los desplazados a su Ucrania, el retorno de nuestros territorios, y los temporalmente ocupados serán libres para siempre, el retorno a la vida normal, a los momentos felices sin toque de queda, a las alegrías terrenales sin alertas aéreas, el retorno de lo que nos ha sido robado», confió.

Asimismo, expreso su deseó de que la cifra principal y el éxito principal que aparezca en los informes sea el de «603,628 kilómetros cuadrados, el área de la Ucrania independiente, como lo fue desde 1991, como siempre lo será».

Pocas horas antes, Zelenski se dirigió a la población rusa en un mensaje en Telegram que recoge la agencia Ukrinform para advertirle de que no habrá perdón.

Les dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, quieren demostrar que tiene a los militares detrás de él, que él está al frente.

«Pero se esconde. Se esconde tras las tropas, tras los misiles, tras los muros de sus residencias y palacios. Se esconde detrás de ustedes y les quema su país y su futuro. Nadie les perdonará el terror. Nadie en el mundo les perdonará eso. Ucrania no perdonará». AG