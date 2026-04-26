Zelenski recuerda la tragedia de Chernóbil y advierte contra el «terrorismo nuclear» ruso

Berlín – El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, recordó este domingo la tragedia de Chernóbil, de la que se cumplen 40 años, y advirtió del «terrorismo nuclear» ruso que con sus ataques pone al mundo al borde de una nueva catástrofe atómica.

“Hace cuarenta años, el mundo se enfrentó a uno de los peores desastres nucleares: la explosión del cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil. Se liberó una cantidad significativa de material radiactivo al medio ambiente. Cientos de miles de personas han estado lidiando con las consecuencias de esa tragedia durante años”, dijo Zelenski en su cuenta de Facebook.

El presidente recordó que se construyó un sarcófago sobre el reactor destruido por la explosión para contener la radiación que más de 40 países han contribuido a sellarlo para prevenir nuevos desastres.

“Estas dos estructuras son las que protegen contra las fugas de radiación y la contaminación. Su mantenimiento y protección redundan en beneficio de todos. Pero con su guerra, Rusia vuelve a poner al mundo al borde de un desastre provocado por el hombre», aseguró.

Zelenski recordó que los drones Shaheds sobrevuelan permanentemente la vieja central nuclear y que uno de ellos se estrelló contra el sarcófago el año pasado.

«El mundo no debe permitir que este terrorismo nuclear continúe, y la mejor manera de lograrlo es obligar a Rusia a detener sus ataques insensatos”, subrayó.

«Recordamos a todos los que dieron su vida al afrontar las consecuencias de esta tragedia. Que la memoria de todas las víctimas del desastre de Chernóbil perdure», agregó. EFE