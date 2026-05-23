Zelenski rechaza la idea de Merz para Ucrania de ser «miembro asociado» en la UE

Berlín- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó este sábado la propuesta que hizo para su país el canciller alemán, Friedrich Merz, quien planteó que la nación invadida por Rusia pueda ser «miembro asociado» de la Unión Europea (UE), iniciativa que el jefe de Estado calificó de «injusta».

Según confirmó al periódico ucraniano The Kyiv Independent el asesor presidencial Dmitró Litvin, Zelenski calificó de «injusta» la iniciativa de Merz.

Según titula el medio ucraniano, el estatus de «miembro asociado» dejaría a Ucrania, según Zelenski, «sin voz» en Europa.

El propio Zelenski publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reivindicó que «no puede haber un proyecto europeo completo sin Ucrania» y apuntó que «el lugar de Ucrania en la Unión Europea también debe ser completo».

«Estamos comprometidos activamente en el trabajo diplomático con nuestros socios en la Unión Europea para llevar a Ucrania más cerca de la UE», abundó, al tiempo que recordó que Ucrania lucha actualmente «por su vida, su independencia y por la Europa que ha vivido en paz por el mayor periodo de tiempo, que protege a la gente, la vida y la cultura».

Zelenski, además, subrayó que es «importante lograr procesos significativos» en las negociaciones de su país con la UE y trabajar 100 % por la seguridad de la gente.

El jueves, el jefe del Gobierno alemán planteó crear el estatus de «miembro asociado» para Ucrania en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Níkos Christodoulídis, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE).

En la misiva, Merz pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear el estatus de «miembro asociado para Ucrania».

Merz precisó, entre otras cosas, que su idea de ser «miembro asociado» para la UE otorgaría a Ucrania el derecho de participar en las reuniones del Consejo Europeo y el Consejo de la UE, pero sin derecho de voto, además de dar acceso a escaños sin facultad de votar en el Parlamento Europeo y atribuir un miembro de la CE sin cartera ni capacidad para participar en las votaciones.

Según la propuesta del canciller, ser «miembro asociado» también otorgaría, entre otras cosas, a un magistrado de la nación con ese estatus la figura de un «juez asociado» en el Tribunal de Justicia de la UE.

«Con este enfoque, Ucrania daría un gran paso adelante, acercándose de inmediato a la plena adhesión», según escribió Merz, antes de que Zelenski expresara su rechazo, tal y como recogió The Kyiv Independent. EFE/ir