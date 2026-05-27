Zelenski pide por carta a Trump más suministros ante el déficit de misiles antibalísticos

Kiev.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha enviado una carta al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso de ese país pidiendo que se acelere el ritmo de suministros de misiles antibalísticos ante el déficit en defensas aéreas, según reveló la publicación Kyiv Independent y confirmó posteriormente el asesor de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin.

“El ritmo actual de entrega a través del programa PURL no es suficiente para la realidad de la amenaza a la que nos enfrentamos”, dice la carta en referencia al programa que permite a Kiev recibir armamento de EE.UU. pagado con dinero de sus socios europeos y Canadá, que fue puesto en marcha después de que la administración de Trump detuviera el envío de armas gratuitas a Ucrania nada más llegar al poder.

“Pido su ayuda para proteger el espacio aéreo ucraniano de los misiles rusos”, agrega Zelenski en la misiva, que señala que Ucrania depende “casi exclusivamente de EE.UU.” a la hora de recibir misiles para sistemas antibalísticos Patriot.

Ucrania sigue siendo particularmente vulnerable a los misiles balísticos rusos y necesita más sistemas Patriot, así como misiles PAC-3 -que aquellos usan como munición- para poder hacer frente a los ataques con este tipo de armamento.

Zelenski hace esfuerzos desde hace meses para convencer a sus socios europeos de poner en marcha un proyecto que les permita fabricar cuanto antes su propio misil balístico para dejar de depender de EE.UU. en este ámbito.

El envío de esta carta por parte de Zelenski se conoce días después de que el Kremlin anunciara que empezará a bombardear centros de mando del Estado ucraniano en Kiev. EFE/ir