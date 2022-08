Zelenski pide a América Latina «diseminar la verdad» sobre la invasión rusa

Santiago de Chile – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este miércoles a América Latina «diseminar la verdad» sobre la invasión rusa contra su país, en una videoconferencia sostenida con la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago.

«Pido que diseminen la verdad sobre esta guerra en su país y en su región. Tenemos que confrontar a la propaganda rusa, exigir la responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra. Deben ser condenados por una Justicia competente, se deben apoyar las sanciones contra Rusia para que pague el precio máximo por la agresión», afirmó el mandatario ucraniano desde Kiev.

«Cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania hablamos de 8 años más 175 días. Cuando hablamos de las víctimas de esta guerra, no empezamos en febrero de 2022, sino en 2014 cuando empezaron a matar ucranianos por ser ucranianos», agregó Zelenski ante una audiencia de decenas de académicos y medios que asistieron a la sede universitaria.

Consultado por el futuro de su país, el jefe de Estado ucraniano apuntó que «nunca será lo mismo» y que no busca «disculpas rusas».

«Queremos que la vida regrese. Nunca será lo mismo, nunca vamos a perdonar esto a Rusia. No queremos sus disculpas, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos. Pero así es la vida, son nuestros vecinos y no podemos mudarnos de casa».

«Será también este un desafío histórico para las generaciones rusas futuras, porque tendrán que pedir disculpas en primer lugar a sus hijos y nietos por lo que hicieron», agregó.

Desde Chile, el Gobierno del presidente, Gabriel Boric, ha reiterado su apoyo al pueblo ucraniano en múltiples oportunidades.

Ucrania «puede contar con el apoyo de Chile en temas humanitarios (…) tiene un amigo en América del Sur, tanto ahora como cuando termine la guerra”, apuntó Boric en julio pasado tras sostener conversaciones telefónicas con Zelenski.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una de las pocas entidades que ha podido verificar la cifra de víctimas mortales civiles en este conflicto armado, más de 4.000 personas han sido asesinadas desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania.

De acuerdo a la misma oficina de la ONU, más de 6.500 personas han resultado heridas, y el lugar donde se concentran las bajas civiles son las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania.

No obstante, a la fecha falta información sobre la situación en diversas localidades a las que organismos civiles han tenido difícil acceso.