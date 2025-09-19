Zelenski denuncia campaña rusa contra Occidente tras violación de espacio aéreo estonio

Berlín – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció una «sistemática campaña» de Rusia contra Europa, la OTAN y Occidente tras la violación este viernes del espacio aéreo estonio por tres cazas rusos modelo MIG-31.

«No se trata de accidentes. Se trata de una campaña sistemática de Rusia dirigida contra Europa, contra la OTAN, contra Occidente. Y requiere una respuesta», escribió Zelenski en su cuenta de X, donde apeló a tomar más medidas contra Moscú.

«Se deben tomar medidas enérgicas, tanto colectivamente como individualmente por parte de cada nación», subrayó Zelenski, que reaccionó así a la violación del espacio aéreo estonio durante casi doce minutos a cargo de tres cazas rusos, según informó el Gobierno de Estonia.

«Aviones militares rusos han vuelto a violar el espacio aéreo de la OTAN, esta vez sobre Estonia. Es indignante. La actividad desestabilizadora de Rusia se está extendiendo a nuevos países y direcciones», denunció Zelenski, que aludió a las «herramientas» que Moscú ha puesto en marcha contra Europa, la Alianza Atlántica y Occidente.

Según el presidente ucraniano, Moscú ha empleado «desde la injerencia en los procesos políticos, como en Rumanía y Moldavia, hasta las violaciones del espacio aéreo, como en Polonia, Rumanía y ahora Estonia».

El primer ministro estonio, Kristen Michal, informó en su cuenta de X de que en el incidente los aviones militares de Rusia fueron repelidos por cazas de la OTAN, que «respondieron y los aviones rusos se vieron obligados a huir».

«Tal violación es totalmente inaceptable. El Gobierno de Estonia ha decidido solicitar consultas bajo el Artículo 4 de la OTAN», escribió en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Artículo 4 del Tratado de la OTAN puede ser invocado para consultas en el Consejo Atlántico Norte, el principal órgano de decisión política de la Alianza, cuando se vea amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquier miembro.

La última vez que dicho artículo fue invocado ocurrió hace diez días, tras la violación de una veintena de drones rusos del espacio aéreo de Polonia, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado. EFE