Edil Zelaya insiste en su compromiso de rescatar el centro histórico de la capital

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, aseguró en las últimas horas que trabajará en la recuperación del centro de la ciudad de Tegucigalpa para revitalizarla el casco histórico de la capital hondureña.

Zelaya participó en la conferencia denominada “Distrito Central: Historia, riqueza y un legado por rescatar”, realizada en la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina.

La conferencia fue desarrollada por el periodista e historiador Nahúm Valladares, a través de la Gerencia del Centro Histórico de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en el marco de las iniciativas destinadas a la recuperación de este espacio público para que la ciudadanía pueda volver a visitarlo y disfrutar de todos sus atractivos.

El edil destacó que hay un esfuerzo para recuperar el centro histórico, mejorar la infraestructura y haya un ordenamiento para que se pueda apreciar su valor al ser recuperados sus edificios históricos.

“Estamos comprometidos con el centro histórico”, garantizó.

Por parte de la comuna se ha reforzado la vigilancia en este lugar, con la presencia de más policías municipales y se está planificando una ruta de iluminación y videovigilancia desde el sector de El Obelisco pasando por el parque La Libertad y desde del parque Herrera hasta el parque Valle, lo cual es una primera etapa que incluye la animación de espacios públicos.

Zelaya agradeció a la empresa privada, a las autoridades y organizaciones que trabajan por el rescate de este lugar, así como a los regidores de todos los partidos políticos.

Señaló que todos los sectores deben apropiarse y comprometerse enla recuperación del centro de Tegucipalpa y dar continuidad a los proyectos que van más allá del período de administración.

Enfatizó que en el centro hay tanta historia y cultura por recuperar, por lo que consideró necesario la ayuda de la empresa privada, la academia, el gobierno y el Congreso Nacional. PD