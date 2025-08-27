Zelaya convoca a “gran cruzada del pueblo” en San Pedro Sula contra la “dictadura económica”

Tegucigalpa – El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, lanzó un nuevo llamado a sus bases para participar en lo que denominó la “gran cruzada del pueblo contra la dictadura económica”, programada para el próximo sábado 30 de agosto en la ciudad de San Pedro Sula.

En un video difundido en redes sociales, Zelaya insistió en su discurso contra lo que calificó como el poder de la oligarquía que, según él, “tiene secuestrado y sometido al país y se niega a pagar impuestos”.

“La gran cruzada del pueblo contra la dictadura económica ya está convocada. Este 30 de agosto nos vemos en San Pedro Sula, capital industrial, que será el escenario de la derrota de los dos títeres de la oligarquía. La victoria no tiene alternativa”, afirmó.

Durante el mensaje, el exmandatario también presentó a la exministra Rixi Moncada como la “próxima presidenta de Honduras”, resaltando que ella representa “resistencia, refundación, justicia, pueblo y verdad”.

El reiterado señalamiento de Zelaya contra los grupos de poder económico se convierte en el eje central de su convocatoria, donde enfatiza que la lucha política de Libre se centra en enfrentar a los sectores que, a su juicio, han concentrado privilegios y obstaculizado cambios estructurales en el país.

La concentración en San Pedro Sula se perfila como una demostración de fuerza política del oficialismo, en un contexto donde siguen potenciando la figura de Moncada de cara a las elecciones generales de 2025.LB