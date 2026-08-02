Zelaya acusa al Gobierno de seguir intereses externos y rechaza reformas a la ENEE

Tegucigalpa -El expresidente de Honduras y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, cuestionó al Gobierno por, según él, responder a intereses externos y promover políticas que afectan a la población, entre ellas la reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Durante sus declaraciones, Zelaya afirmó que la baja popularidad de la administración actual se debe a que, a su juicio, «no está gobernando», sino obedeciendo directrices del movimiento político MAGA, liderado por el presidente estadounidense Donald Trump. En ese sentido, aseguró que las políticas impulsadas buscan privatizar servicios públicos y eliminar subsidios destinados a los sectores más vulnerables.

El exmandatario sostuvo que en los últimos cuatro años de la administración anterior se realizaron inversiones superiores a los 20 mil millones de lempiras para fortalecer la ENEE y reducir sus pérdidas, por lo que calificó como un error impulsar procesos de privatización en la estatal eléctrica.

Asimismo, manifestó que el Estado debería mantener subsidios a la energía, los combustibles y los alimentos para aliviar la carga económica de la población, en lugar de trasladar esos costos a los ciudadanos. También criticó los desalojos de familias en conflictos por la tenencia de la tierra.

Zelaya hizo un llamado al presidente Nasry Asfura para que, según expresó, retome una política orientada al servicio de la comunidad y no a intereses de grupos económicos o gobiernos extranjeros. Además, aseguró que Honduras atraviesa un nuevo escenario internacional que, a su criterio, ha deteriorado las relaciones diplomáticas y afectado las políticas sociales del país.

En materia política, el coordinador de Libre también sostuvo que las actividades partidarias deben estar enfocadas en el servicio a la población y no en beneficios personales o cargos públicos. IR