Zelaya acusa al CNE de actuar sin quórum y de “consumar un golpe electoral”

Tegucigalpa – El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, denunció este martes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaría actuando sin quórum y en “abierta ilegalidad”, al avanzar —según afirmó— en decisiones que afectarían el escrutinio especial presidencial.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Zelaya sostuvo que el CNE estaría violentando la Constitución, la Ley Electoral y el principio democrático, al pretender dar por aprobado “de facto” un informe administrativo de la Secretaría General que, a su juicio, tendría como objetivo cancelar el escrutinio especial y “sepultar la verdad electoral”. Según el dirigente político, esa acción implicaría una usurpación de funciones que no corresponden al órgano administrativo.

Zelaya calificó el acto como “nulo” y aseguró que criminaliza de manera arbitraria las impugnaciones presentadas por alcaldes y diputados, pese a que lo aprobado en el pleno no atañe a otros niveles electivos distintos al presidencial, interpretándose como una maniobra para allanar el camino hacia una declaratoria presidencial “ilegítima y fraudulenta”. En su mensaje reiteró que ninguna resolución adoptada sin quórum tiene validez legal y que no puede emitirse una declaratoria electoral sin agotar previamente el escrutinio especial.

La instalación de la sesión del CNE se hizo con la presencia de los tres consejeros, Ana Paola Hall, Marlon Ochoa y Cossette López. Ochoa, tras una intervención y votar en contra de denegar las impugnaciones, abandonó la reunión.

Finalmente, el coordinador de Libre llamó a sus simpatizantes a movilizarse en defensa de la alcaldía de Tegucigalpa, al asegurar que también estaría siendo objeto de irregularidades. (PD)