spot_img
Migrantes

Zar fronterizo asegura que no «renunciarán» a la misión migratoria de Trump

Por: EFE

Mineápolis (EE.UU.).- El zar fronterizo de EE.UU., Tom Homan, afirmó este jueves en Mineápolis que no «renunciará» a la misión migratoria del presidente Donald Trump y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado «avances importantes», al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

«No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente», puntualizó Homan durante una conferencia de prensa en Mineápolis esta mañana. EFE/ir

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024