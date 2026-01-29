Zar fronterizo asegura que no «renunciarán» a la misión migratoria de Trump

Mineápolis (EE.UU.).- El zar fronterizo de EE.UU., Tom Homan, afirmó este jueves en Mineápolis que no «renunciará» a la misión migratoria del presidente Donald Trump y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado «avances importantes», al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

«No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente», puntualizó Homan durante una conferencia de prensa en Mineápolis esta mañana. EFE/ir