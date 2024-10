Zapatero: «Es tan preocupante lo que hace Israel como lo que no está haciendo el mundo»

Barranquilla (Colombia) – El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero criticó este miércoles la «pasividad» internacional «ante la injusticia y la masacre», y dijo que «tan preocupante es lo que está haciendo Israel, como lo que no está haciendo el conjunto de la sociedad internacional» al referirse a la situación en Oriente Medio.

Zapatero participó este miércoles en Barranquilla en la ‘Feria de economías para la vida’, impulsada por los ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía.

«Es preocupante la resignación con la que nos enfrentamos a esto, a la pasividad de la sociedad internacional ante la injusticia, a la masacre, de los mínimos básicos derechos humanos», dijo el exmandatario en referencia a «lo que estamos viviendo en Palestina, lo que estamos viviendo en Gaza, en Líbano estos días»

«Es tan preocupante lo que está haciendo Israel, como lo que no está haciendo el conjunto de la sociedad internacional», manifestó entre aplausos, al pronosticar que el mundo va a vivir una inflexión que espera «no sea el producto de un drama”.

Esta inflexión que pueda desencadenarse a partir de un conflicto bélico también podría ocurrir de otra manera, que es «como sabemos en la historia, un discurso; como el de Martin Luther King, que cambió el destino de los derechos civiles, o el de (Nelson) Mandela, que cambió el destino del apartheid y la injusticia».

«Estamos a la espera de un gran discurso», indicó.

Para el expresidente del Gobierno español, «si no hay igualdad, si no hay un camino creciente a la igualdad que ha marcado las mejores aspiraciones de la historia de la humanidad, seguramente no habrá ni sociedades pacíficas ni democracias en el futuro».

Tras la reciente escalada de tensiones entre Israel, Líbano e Irán, más de 1.000 personas han muerto y alrededor de un millón se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos días por los intensos bombardeos israelíes en el este y el sur de Líbano, mientras que Irán atacó el martes a Israel con más de un centenar de misiles. JS