Zambrano urge aprobar reforma energética y atribuye crisis eléctrica a décadas de falta de inversión

Tegucigalpa- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo un llamado a las fuerzas políticas para respaldar la reforma al sistema eléctrico, al considerar que se trata de un tema de urgencia nacional debido a las constantes fallas en el suministro y el alto costo de la energía que afecta a la población hondureña.

Sostuvo que la crisis del sistema eléctrico es el resultado de años de abandono y de la falta de decisiones para modernizar la infraestructura de transmisión y distribución.

Explicó que gran parte de las líneas eléctricas tienen entre 20 y 30 años de antigüedad, lo que provoca apagones frecuentes y sobrecargas, especialmente en regiones como Copán y el occidente del país.

Zambrano señaló que, durante las horas de mayor consumo, entre las 5:00 y 6:00 de la tarde, el sistema evidencia sus limitaciones, afectando el funcionamiento de equipos eléctricos en los hogares debido a la baja calidad del servicio.

Asimismo, afirmó que la modernización de la red permitiría estabilizar el precio de la energía, aunque advirtió que también es indispensable combatir las pérdidas provocadas por el robo de electricidad, una práctica que, según dijo, genera un fuerte impacto económico para el Estado.

Indicó que las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ascienden a unos 6,000 millones de lempiras al año, recursos que, aseguró, podrían destinarse a áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura si se redujera el hurto de energía.

Zambrano hizo un llamado a los partidos de oposición para actuar con responsabilidad y respaldar la iniciativa de reforma energética, al considerar que su aprobación contribuiría a mejorar el servicio eléctrico y aliviar la carga económica que actualmente enfrentan los hondureños. IR