Zambrano sostiene que PMOP y Policía Nacional deben operar juntas en las calles y confirma devolución de taxis VIP

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, comunicó este martes que se ha autorizado a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) para acompañar a la Policía Nacional en las labores de seguridad en las zonas y barrios más peligrosos del país.

“Quedó autorizado la Policía Militar para que visite los barrios más peligrosos del país y retomemos un clima de paz, seguridad y tranquilidad”, dijo a periodistas durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en la ciudad de La Paz.

Comentó que la Policía Nacional y la PMOP deben hacer un trabajo interinstitucional en conjunto contra el crimen.

Zambrano afirmó que desde el Congreso Nacional apoyará todas las iniciativas que venga del presidente Nasry Asfura para darle seguridad al pueblo hondureño.

Sostuvo que en el tema de seguridad no se debe ver colores políticos y poner en primer lugar los intereses de la gente porque el delincuente no anda viendo colores para golpear al pueblo.

“El pueblo pide, quiere y necesita la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las calles acompañando a la Policía Nacional”, aseveró.

En otros temas, adelantó que en esta semana se discutirá en el Congreso Nacional las reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica que contempla varios factores: registro de agresores contra mujeres, prohibición de aspirar a un cargo de elección popular si posee condena, prohibición de portación de armas y suspensión de la licencia de conducir.

Añadió que en esta y la próxima semana se tratará de evacuar toda la agenda legislativa.

Decomiso de taxis Uber, InDrive y VIP

Sobre los taxis con aplicaciones Uber e InDrive decomisados, anunció que el presidente Asfura instruyó al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para que devolviera los 30 vehículos y se suspenda los operativos para que no atenten contra el derecho de estos trabajadores.

Sostuvo que se debe buscar la regularización de estas unidades de transporte y diluir las amenazas de los taxistas de ir a las calles para buscar consensos.

“Es una buena oportunidad para que al taxista se le dé la oportunidad legal de poder emigrar a estos vehículos ejecutivos y mejoren sus servicios”, consideró.

Reformas energéticas

Sobre las reformas energéticas, señaló que la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) data desde el 2014 y que se debe tomar decisiones para atacar las pérdidas del 38 % que representa 18 mil millones de lempiras al año a los hondureños.

Igualmente, prometió que pronto estará lista la Ley del Beneficiario Final y quedarían pendiente las reformas a la Ley de Lavado de Activos sobre las reformas que solicitó el fondo Monetario Internacional (FMI).

Nasralla

Respecto a la investigación del Ministerio Público a Salvador Nasralla por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la campaña electoral, manifestó que es un tema interno del Partido Liberal.

Señaló que todos pueden ser investigados por el MP, que cada quien responde por sus actos y que debe acudir a las instancias que sea citado y evacuar las dudas.

Zambrano reiteró que es un tema del Partido Liberal y trata evitar referirse a este tema para no escuchar alegatos de persecución política.

En otro tema, confirmó que el miércoles 10 de junio a las 10:00 de la mañana, la junta directiva del Congreso Nacional recibirá al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, para que le presente el anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura.

«Hay que hacer las cosas bien, aunque sea tardado, pero que se tome la mejor decisión para fortalecer el Poder Judicial y el mensaje es la estabilidad de los jueces y magistrados», expresó. AG