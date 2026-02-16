Zambrano se reúne con líder de la diáspora hondureña y acuerdan impulsar políticas en favor de migrantes

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con el líder de la diáspora hondureña en Miami, Florida, Juan Flores, con quien acordó impulsar políticas públicas en favor de los migrantes hondureños.

Hoy sostuvimos una importante reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, @TommyZambranoM para dialogar sobre el desarrollo de políticas públicas orientadas a atender la migración hondureña y proteger los derechos de nuestra diáspora, indicó la Fundación 15 de Septiembre con sede en Miami.

Seguimos impulsando acciones concretas en favor de nuestros compatriotas dentro y fuera del país, acentuó.

Hoy sostuvimos una importante reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, @TommyZambranoM para dialogar sobre el desarrollo de políticas públicas orientadas a atender la migración hondureña y proteger los derechos de nuestra diáspora. 🇭🇳 Seguimos impulsando… pic.twitter.com/odJU6Lw3Hi — Fundación 15 de Septiembre (@f15septiembre) February 16, 2026

Flores explicó que con Zambrano hablaron temas como declarar un día del hondureño migrante para reconocer el aporte de los migrantes a las economías de Estados Unidos y Honduras.

Además se conversó sobre impulsar la figura de un diputado migrante.

También se habló sobre protocolo de retorno para los migrantes hondureños, agregó.

Entre otros temas, se reflexionó que solo con voluntad política se puede mejorar la condición de los migrantes hondureños, zanjó el líder de la comunidad hondureña. (RO)