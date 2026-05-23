Zambrano se decanta por modelo de seguridad en El Salvador tras visita oficial

San Salvador – El presidente del Congreso hondureño, Tomás Zambrano, y su homólogo de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, dialogaron este viernes en la capital salvadoreña sobre fortalecimiento de las relaciones entre ambos parlamentos, seguridad, educación y tecnología, entre otros temas de interés bilateral.

– Zambrano cumplió una visita oficial a Castro en la que fortalecen lazos de hermandad y experiencias parlamentarias.

“El éxito de El Salvador en la lucha contra la criminalidad se ha convertido en un referente de estudio a nivel mundial. Tenerlos como vecinos es un verdadero privilegio, pues nos permite aprender de primera mano de sus experiencias”, expresó Zambrano.

Narró que fue atendido por el presidente Ernesto Castro. “Hemos hablado de diferentes temas de interés de ambas naciones; primero fortalecer los lazos de hermandad entre Honduras y El Salvador entre ambas asambleas”, dijo.

“También hemos tocado temas que vamos a estar conociendo de los modelos de éxito que han tenido en El Salvador de temas de seguridad», añadió.

Adelantó que las comisiones legislativas de seguridad de ambos Congresos se integrarán en trabajos puntuales, a fin de ahondar en las propuestas de ley que Honduras pueda impulsar y seguir trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana en el país.

Zambrano, quien es diputado del Partido Nacional por Valle, un departamento fronterizo con El Salvador, dijo que se pondrán en práctica las buenas experiencias de la Asamblea Legislativa salvadoreña en materia de salud, educación, inversión y turismo.

El propósito, enfatizó Zambrano, es poder construir una agenda entre ambas naciones, a beneficio de Honduras y El Salvador, como países hermanos.

Mucha información

El vicepresidente del Legislativo y diputado liberal Jhosy Toscano, quien integró la comitiva oficial, expresó que es importante conocer a profundidad las reformas en materia penal que se han hecho en El Salvador y poder implementarla en el Congreso Nacional de Honduras.

«Vamos con mucha información y con muchos proyectos de ley que vamos a estar presentando como junta directiva en favor de la seguridad del pueblo hondureño», adelantó.

En los mismos términos se refirieron las vicepresidentas Lissi Matute Cano y Tania Pinto, ambas diputadas nacionalistas, señalando que ese país es referente en materia de seguridad desde la prevención.

Primera visita oficial

Esta es la primera visita que realiza un titular del Congreso Nacional o su equivalente de la región centroamericana al presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Al presidente Zambrano lo acompañó una delegación de diputados que integran la junta directiva del Congreso Nacional, incluyendo el secretario, Carlos Ledezma, y los vicepresidentes Lissi Matute Cano, Tania Pinto (nacionalistas) y Jhosy Toscano, (liberal) y los vicepresidentes alternos Roy Cruz (nacionalista) y Allan Padilla (liberal).

También lo acompañó la directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Legislativo, Yohana Estrada de Zambrano.

Recorrido

Tras la reunión de las delegaciones legislativas, los jefes de los parlamentos realizaron un recorrido por las instalaciones del Salón Azul del Palacio Legislativo, donde una vez a la semana sesionan los 60 diputados que integran la Asamblea.

En El Salvador, mediante una reforma aprobada en 2023, se redujo el número de escaños de 84 a 60.

En el Palacio Legislativo, los diputados hondureños conocieron cómo funcionan la agenda de trabajo, el sistema de votación digitalizado y temas referentes a la transparencia en la gestión legislativa salvadoreña.

«Ha sido una reunión muy productiva, donde conocimos buenas prácticas de El Salvador», reiteró el presidente Zambrano al agregar que espera poder replicar en Honduras algunas de estas experiencias.

El éxito de El Salvador en la lucha contra la criminalidad se ha convertido en un referente de estudio a nivel mundial.



Tenerlos como vecinos es un verdadero privilegio, pues nos permite aprender de primera mano de sus experiencias.

Con miembros de la Junta Directiva tuvimos la… pic.twitter.com/kxCBtnl25g — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 22, 2026

Lazos de hermandad

La visita legislativa se realiza una semana después de un incidente en la frontera con la entrega de un material educativo, donde las autoridades hondureñas aplicaron sus protocolos.

Al respecto, el presidente Zambrano dijo que ese es un tema superado: «Somos vecinos y vamos a trabajar de la mano por el interés de nuestros pueblos».

Finalmente, el titular de la Cámara Legislativa hondureña invitó a su homólogo Ernesto Castro a visitar el Congreso Nacional de Honduras. JS