Zambrano respalda al hijo de Bolsonaro para la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, sostuvo una reunión con el presidenciable de Brasil, Flavio Bolsonaro, en su visita a la nación sudamericana.

A través de su cuenta de red social “X”, Zambrano posteó una fotografía junto al presidenciable de la corriente de derecha de Brasil.

“Con el próximo Presidente de Brasil, el hombre que terminará de pintar de azul todo el mapa del continente y cerrará definitivamente la pinza sobre el último bastión del Socialismo del Siglo XXI”, publicó Zambrano.

Señaló que los brasileños están cansados de caos y retroceso, y que respaldará con su voto a Bolsonaro para devolver la nación sudamericana al camino del orden, libertad, el progreso y grandeza.

Afirmó que todos los latinoamericanos aman la libertad esperamos, con verdadera ansia y convicción, una victoria arrolladora que marque el fin de una era oscura en la región.

Flavio Bolsonaro es el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) que aspirará por la presidencia de Brasil el 4 de octubre. AG