Zambrano recuerda ilegalidad de comisión permanente y exige transición pacífica del poder

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, lanzó un duro pronunciamiento contra la convocatoria realizada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a la Comisión Permanente para conocer un presunto análisis jurídico del proceso poselectoral.

A través de su cuenta en X, Zambrano sostuvo que el resultado de las elecciones generales del 30 de noviembre fue “contundente” y que el pueblo hondureño ya decidió un cambio en el poder. “Dejen en paz a Honduras, entiendan que ya perdieron y tienen que entregar el poder de manera pacífica”, escribió el diputado nacionalista, al tiempo que afirmó que el oficialismo fue “rechazado totalmente” en las urnas.

El parlamentario calificó de ilegal la actuación de la Comisión Permanente y recordó que esta ya fue desautorizada por el pleno del Congreso Nacional, al que definió como la máxima autoridad del Poder Legislativo. En ese sentido, advirtió que cualquier resolución o acción que emane de dicha instancia carece de validez jurídica.

Zambrano fue más allá al señalar que las decisiones que adopte la Comisión Permanente en este contexto no solo serían ilegales, sino que podrían constituir delitos, acusando al oficialismo de continuar “abusando” del poder pese al resultado electoral.

El mensaje de Zambrano se da en medio de un clima de tensión política tras la convocatoria legislativa que ha buscado torpedear por todos los medios el proceso electoral del país, mientras sectores de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional, ampliamente observadora del proceso electoral, insisten en que debe respetarse la voluntad expresada por la ciudadanía y garantizarse una transición pacífica y ordenada del poder. (IR)