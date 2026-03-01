Zambrano recomienda a Marlon Ochoa que renuncie en el CNE antes de que le apliquen juicio político

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recomendó este domingo al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, que la mejor opción es que renuncie a su cargo en lugar de someterse a un juicio político.

Manifestó que Ochoa abusó de su cargo como consejero, violó la Constitución de la República y sus leyes, y atentó contra el proceso democrático.

“Él tiene todas las condiciones porque violó la Constitución para que se le aplique un juicio político, habrá justicia. Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciara antes de que se le pueda aplicar un juicio político”, declaró Zambrano.

En las últimas horas, Ochoa afirmó que seguirá como consejero del CNE y que no cree en la justicia si lo someten a un juicio político en el Congreso Nacional.

(LEER): Marlon Ochoa señala que no cree en la justicia ante un posible juicio político en el CN

Zambrano recomendó a Ochoa que renuncie a su cargo en el CNE.

Por otro lado, consideró que se debe derogar el decreto legislativo 04-2022, mejor conocido como “Pacto de Impunidad 2.0”, en la que funcionarios de la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006 junio de 2009) recibieron cartas de libertad por delitos de corrupción.

Argumentó que la aprobación de este decreto fue ilegal porque solo tuvo el voto de 44 diputados, ni siquiera la mayoría simple. AG