Zambrano pide tranquilidad para iniciar “inevitables” juicios políticos en el CN

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano pidió tranquilidad a los sectores que piden procesos de juicios políticos para funcionarios que atentaron contra la estabilidad democrática de Honduras.

– Reafirmó el respaldo a los operadores de justicia para la lucha contra el crimen.

Citó que en la ciudadanía existe un reclamo para revisar la conducta de altos funcionarios, especialmente en el contexto de elecciones.

Zambrano recordó que nunca se ha aplicado un juicio político en Honduras, pese a ser vigente desde 2013, por lo que llamó a la tranquilidad para comenzar con estos procesos.

Reveló que existe ambiente en la mayoría del pleno para comenzar con esta herramienta política para someter a investigación a altos cargos nombrados por el Congreso Nacional.

“No me gusta ser tan puntual porque estos temas no se han presentado, si eso llega a pasar pues va a suceder, y si se tienen los votos se va a aplicar el juicio político contra cualquier alto funcionario que ostentando el cargo abusó y violentó la ley”, expresó.

Explicó que para comenzar con el juicio político debe haber denuncias para ser presentado en la Cámara que deberá ser aprobado por 86 votos, seguidamente se suspende del cargo al funcionario, se nombra una comisión que entabla la investigación y se presenta el informe en el hemiciclo recomendando o no la destitución del cargo.

Mencionó que en el caso exista responsabilidad penal, le corresponde al MP actuar de manera diligente y profesional.

El jefe del Legislativo pidió calma y prudencia porque si se plantea el juicio político contra un alto funcionario y no se tienen seguros los 86 votos, lo que ocurrirá es que no se podrá volver al mismo proceso dentro de un año.

“Las cosas tienen que hacerse bien, no se tienen que hacer por emotividad o emoción y mucho menos por venganza o rencor, hay que actuar apegados a la ley. Me parece, sin embargo, que será un tema que es casi inevitable que podría ocurrir en los próximos días”, puntualizó. JS