Zambrano pide a presidenta Castro entregar el poder y la llama cómplice por sancionar “ilegal” decreto

Tegucigalpa – El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, llamó cómplice a la presidenta Castro tras sancionar decreto que busca anular elecciones.

Al sancionar un decreto ilegal, aprobado por una sesión ilegal, sin quórum y sin los votos necesarios, se convierte usted en cómplice, señaló Zambrano a través de sus redes sociales.

— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) January 10, 2026

Hasta antes de su firma usted se había mantenido al margen de estas ilegalidades cometidas por sus allegados, ahora usted entra en el mismo grupo de los responsables, refirió.

Cumpla con su palabra de aceptar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), inicie el proceso de transición democrática, entregue el poder al ganador de las elecciones, Tito Asfura, y salga por la puerta grande, dijo.

Sino el futuro la va a marcar junto con su esposo como el peor error que ha cometido el pueblo hondureño.

Menos de 24 horas después de su aprobación, por un grupo de diputados oficialistas en el Congreso Nacional, en una sesión sin quórum, el decreto que ordena escrutinio electoral fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro y publicado en el Diario Oficial La Gaceta la noche del viernes (09.01.26).

En el decreto, además de abrogaron el derecho de hacer la declaratoria final del proceso electoral, la mayoría de los diputados de Libertad y Refundación (Libre), piden que el Ministerio Público realice una acción penal contra las consejeras del CNE.

Pese a su publicación en el diario oficial La Gaceta, diversos sectores han señalado que no que el decreto carece de legalidad y sustento constitucional. (RO)