Zambrano pide a Ochoa que devuelva el dinero del salario y al procurador general que renuncie

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pidió al integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, que devuelva el dinero que ganó como consejero; y pidió al procurador general, Manuel Díaz Galeas, que renuncie.

“Yo le diría a Marlon Ochoa que regrese los sueldos que ha ganado porque lo único que ha hecho es boicotear el cronograma electoral desde antes, durante y después del proceso”, dijo a periodistas.

Criticó que el consejero del CNE mantenga una actitud de no querer declaratoria oficial de las elecciones generales.

Indicó que Ochoa debe quedarse quieto porque es una figura que puede ser sometida a un antejuicio en el Congreso Nacional.

Por otro lado, manifestó que el actual procurador y subprocurador general no poseen los requisitos para ostentar estos cargos alegando que sus nombramientos fueron ilegales.

Añadió que el nuevo Congreso Nacional le toca elegir al nuevo procurador general señalando que el 2 de febrero vence el plazo de Manuel Díaz Galeas.

Zambrano sugirió al procurador general que mejor presente su renuncia antes que llegue la fecha del vencimiento de su período (inicios de febrero de 2026).

Sobre la propuesta que el Partido Nacional resida el Congreso Nacional, exhortó a los diputados liberales electos que tengan la madurez política y comprendan que los hondureños favorecieron con el voto a Nasry Asfura.

“Honduras no está preparado para que desde el Congreso Nacional sea presidido por un partido político diferente al gobierno”, aseveró.

Advirtió que si un liberal es el presidente del Congreso Nacional habrá ingobernabilidad, paralización legislativa, retraso en ejecución de obras e incumplimiento de las promesas de campaña.

Asimismo, clamó a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que pongan agentes para dar seguridad en los alrededores del Congreso Nacional y no limiten el ingreso de diputados electos para escoger la junta directiva provisional.

“No me puede quedar ninguna duda que mañana los colectivos van a querer impedir el ingreso de diputados, especialmente del Partido Nacional”, previó. AG