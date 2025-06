Zambrano pide a la oposición del CN estar atenta ante advertencia de Redondo y reafirma si no cierran acta no dejarán sesionar

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano hizo un llamado a toda la oposición representada en el Congreso Nacional para estar atenta ante la advertencia de Luis Redondo sobre la aprobación de la Ley Tributaria. Igualmente, reiteró que no dejarán que haya sesiones si no cierran el acta que permanece abierta desde el pasado 7 de mayo.

– No permitiremos que haya sesión si no se cierra el acta que está abierta, dijo Zambrano.

“Los de Libre no son buenos para los números, no son buenos para las matemáticas y mucho menos son buenos para cumplirle al pueblo hondureño. Nosotros somos 43 votos del Partido Nacional y si saben contar no cuentan con ninguno de nuestros votos, además si a los 43 votos del Partido Nacional se suman los del Partido Liberal, más los de (Jorge) Cálix y algunos de PSH que ahora con liberales, entonces hablamos de 72 diputados de oposición”, explicó.

Sacando las matemáticas de lo anterior Libre solamente tiene 56 diputados. Los Liberales y nacionalistas han expresado que no apoyarán la nefasta Ley Tributaria porque se ocasionará pérdida masiva de empleos, dijo.

Zambrano señaló que Libre pretende usurpar curules en un descuido como lo advirtió Héctor Zelaya, el hijo de la presidenta Xiomara Castro el pasado fin de semana.

[LEER] Luis Redondo asegura que sólo le faltan 4 votos para aprobar Ley Tributaria

“Descaradamente dijeron que en un descuido aprobarían la ley y ahora sale otro bárbaro a decir que le faltan cuatro votos. El anuncio que hacen es usurpar los curules, pero lo dejo claro: la obligación, el compromiso y la responsabilidad es de los diputados de oposición no permitir que se usurpen los curules”, señaló.

El jefe de bancada nacionalista advirtió que no permitirán más abusos por parte del oficialismo que gobierna el Congreso. “Pedimos que el martes se cierre la sesión, si no lo hacen vamos a iniciar lo que son protestas legislativas y veremos el Partido Liberal que posicionamiento hace”, dijo. JS